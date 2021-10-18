Як прибрати подряпини на керамічних поверхнях

Керамічна плитка – річ зручна, практична, красива, надійна, але не завжди міцна. Навіть на такій поверхні іноді з'являються тріщини і відколи.
Через невелику погрішність міняти цілу плитку – заморочліво. Та в цьому і немає необхідності. Відновити плитку можна кількома способами. Вибирайте, який вам більше підходить.
Як прибрати подряпини на плитці: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ластик
Якщо на плитці незначні подряпини або чорні смуги, то прибрати їх можна за допомогою не дуже жорсткої гумки. Це може бути звичайний канцелярський ластик для олівців, тенісний м'ячик або підошва кедів. Гарненько потріть гумкою дефект на плитці до його повного видалення.
- Лайфхак 2. Харчова сода
Візьміть 2 ст. ложки соди, змішайте з теплової водою до консистенції кашки. Мочалкою нанесіть і потріть подряпану поверхню плитки , а потім видаліть засіб із очищеної поверхні вологою серветкою.
- Лайфхак 3. Зубна паста
Також для цих цілей можна використовувати зубну пасту. Нанесіть на серветку трохи зубної пасти, потріть круговими рухами забруднення або подряпини на плитці. Потім видаліть залишки пасти вологою тканиною.
- Лайфхак 4. Керамічний віск
Сколи та тріщини доведеться лагодити більш кардинально. Гарненько очистіть, знежирте і просушіть пошкоджену площину. Залежно від кольору візьміте один або кілька воскових олівців , які можна змішати для отримання потрібного відтінку. Розігрітим паяльником наберіть віск і акуратно заповніть ним вм'ятину. Зачекайте півхвилини, щоб віск трохи охолов, зніміть надлишки. Зачистіть поверхню плитки і при необхідності залакіруйте.
- Лайфхак 5. Алебастр
Можна зробити скол менш помітним. Розведіть алебастр до консистенції пасти і заповніть подряпини і місце відколу . Коли алебастр застигне, його потрібно пошліфувати, зачистити залишки пилу і зафарбувати підходящою акриловою фарбою. Потрібний відтінок підберіть, потроху додаючи барвник у фарбу і пробуючи на непомітній ділянці.
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