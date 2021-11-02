Як прибрати клей від скотчу з речей

Скотч відчистити складно, але можливо: чим свіжіший клей, тим легше знімаються з речей його сліди.

Як очистити речі від скотчу / Фото: Колаж: Сьогодні

Скотч – геніальний винахід людства, здатний приклеїти одну до іншої та утримати безліч речей. Якщо пам'ятаєте, навіть "Марсіанін" у космосі вижив виключно завдяки скотчу.

Але як легко він клеїться, так само складно знімається , зіпсувавши залишками клею чимало речей Тим не менш, зняти сліди скотчу можливо не одним, а кількома способами.

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Як прибрати скотч: лайфхаки

Лайфхак 1. Нагріти

Як очистити скотч / Фото: pinterest

Клей легше піде з поверхонь, коли він свіжий. Щоб скотч розм'якшився, його можна нагріти, наприклад, парою протягом кількох хвилин, а потім зіскребти або стерти пальцем.

Лайфхак 2. Олія

Як очистити скотч / Фото: pinterest

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З гладкої скляної, металевої, дерев'яної або керамічної поверхні скотч забирається за допомогою ефірної або рослинної олії – оливкової чи рапсової. Але перш ніж використовувати її, потрібно перевірити, чи не залишить вона плями. Змочіть олією серветку і прикладіть до брудного місця на кілька хвилин. Потім зітріть залишки клею пальцем, гумкою чи пластиковою карткою.

Лайфхак 3. Оцет

Як очистити скотч / Фото: pinterest

Клей від скотчу важко, але все ж таки розчиняється оцтом. Рідину потрібно нанести на брудну поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім змити вологою губкою. Якщо сліди вже старі і в'їлися, процедуру повторюють кілька разів.

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Лайфхак 4. Горючі рідини

Як очистити скотч / Фото: pinterest

Ще простіше видалити сліди від скотчу можна чистим гасом або рідиною для запальничок. Для цього потрібно змочити серветку та потерти липкі плями. Рідина розчиняє клей. Але працювати бажано у рукавичках.

Лайфхак 5. Ацетон

Як очистити скотч / Фото: pinterest

Також для того, щоб зняти скотч можуть допомогти ацетон або рідина для зняття лаку. Як і в попередньому випадку, потрібно змочити рідиною серветку, накласти її на забруднене місце, а потім ретельно потерти.

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