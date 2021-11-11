Здавалося би, парадокс: ванна кімната , призначена насамперед для підтримки чистоти тіла, виявляється справжнім розсадником такого небезпечного явища, як цвіль.
Справа в тому, що у більшості квартир ванна – це найсиріше приміщення . І при найменшій затримці вологи і пари, а також за відсутності тепла і нормальної вентиляції створюються найкращі умови для розвитку грибка на стінах. Як позбутися цвілі у ванній кімнаті, читайте в наших лайфхаках.
Як прибрати цвіль у ванній кімнаті: лайфхаки
- Лайфхак 1. Хлор
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Використовуйте побутові речовини, до складу яких входить хлор. Він досить ефективний у боротьбі з пліснявою. Нерозбавленим засобом із хлором обробляється заражена ділянка. Бажано при цьому добре провітрити приміщення.
- Лайфхак 2. Оцет
Підійде 6%-й або 9%-й столовий оцет . Це гарний антисептик. Змочіть губку або серветку, у нерозбавленій рідині, протріть запліснілу зону у ванній і залиште до повного висихання. Потім промийте водою. Це бажано робити в кімнаті, що провітрюється.
- Лайфхак 3. Сода
Сода – ще один натуральний антисептик, який допомагає боротися із грибком. Вона розводиться із розрахунку 1 ч. ложка на 1 склянку води . Потім нанесіть губкою розчин на осередок зараження і можете залишити не змиваючи.
- Лайфхак 4. Мідний купорос
Заражену ділянку спочатку потрібно обробити мильною сумішшю , а потім обприскати водним розчином мідного купоросу. Після висихання повторюють процедуру ще 2-3 рази.
- Лайфхак 5. Перекис водню
Перекис – безпечна, дешева й ефективна рідина у боротьбі з пліснявою. Її можна придбати в аптеці. Майте на увазі, що при обробці кольорових поверхонь перекис може їх вибілити .
- Лайфхак 6. Бура
Цей природний мінерал має високі антисептичні властивості. Візьміть 1 склянку бури на 2,5 л води , розмішайте та обробіть проблемну ділянку. Дочекайтеся, щоб він висох, потім зніміть сухою тканиною кристали.
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