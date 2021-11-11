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Як прибрати цвіль у ванній

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 листопада, 18:50
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Цвіль на стелі та стінах не тільки псує зовнішній вигляд і настрій, але також становить серйозну загрозу здоров'ю.
Як вивести цвіль із ванної
Як вивести цвіль із ванної / Фото: Колаж: Сьогодні

Здавалося би, парадокс: ванна кімната , призначена насамперед для підтримки чистоти тіла, виявляється справжнім розсадником такого небезпечного явища, як цвіль.

Справа в тому, що у більшості квартир ванна – це найсиріше приміщення . І при найменшій затримці вологи і пари, а також за відсутності тепла і нормальної вентиляції створюються найкращі умови для розвитку грибка на стінах. Як позбутися цвілі у ванній кімнаті, читайте в наших лайфхаках.

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Як прибрати цвіль у ванній кімнаті: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Хлор

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

Використовуйте побутові речовини, до складу яких входить хлор. Він досить ефективний у боротьбі з пліснявою. Нерозбавленим засобом із хлором обробляється заражена ділянка. Бажано при цьому добре провітрити приміщення.

  • Лайфхак 2. Оцет

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

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Підійде 6%-й або 9%-й столовий оцет . Це гарний антисептик. Змочіть губку або серветку, у нерозбавленій рідині, протріть запліснілу зону у ванній і залиште до повного висихання. Потім промийте водою. Це бажано робити в кімнаті, що провітрюється.

  • Лайфхак 3. Сода

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

Сода – ще один натуральний антисептик, який допомагає боротися із грибком. Вона розводиться із розрахунку 1 ч. ложка на 1 склянку води . Потім нанесіть губкою розчин на осередок зараження і можете залишити не змиваючи.

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  • Лайфхак 4. Мідний купорос

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

Заражену ділянку спочатку потрібно обробити мильною сумішшю , а потім обприскати водним розчином мідного купоросу. Після висихання повторюють процедуру ще 2-3 рази.

  • Лайфхак 5. Перекис водню

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Перекис – безпечна, дешева й ефективна рідина у боротьбі з пліснявою. Її можна придбати в аптеці. Майте на увазі, що при обробці кольорових поверхонь перекис може їх вибілити .

  • Лайфхак 6. Бура

Як прибрати цвіль / Фото: pinterest
Як прибрати цвіль / Фото: pinterest

Цей природний мінерал має високі антисептичні властивості. Візьміть 1 склянку бури на 2,5 л води , розмішайте та обробіть проблемну ділянку. Дочекайтеся, щоб він висох, потім зніміть сухою тканиною кристали.

Дивіться відео про токсичну кухню та правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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