Як видалити волосся та шерсть з одягу при пранні: поради

Після прання ваші речі будуть чистими у всіх сенсах.

Як видалити волосся та шерсть при пранні / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Привести речі до ладу означає не лише випрати їх, але видалити сміття. Наприклад, ворс, шерсть або волосся на випраному одязі псують весь вигляд. Але існує кілька способів, як їх прибрати та зробити одяг по-справжньому чистим .

Позбавлення від вовни домашніх улюбленців та волосся з одягу не тільки робить речі чистішими, а й рятує пральну машину від частих поломок, бо розвантажує її фільтри.

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Волосся видаляється губкою

Волосся під час прання скочується і забиває фільтр / Фото: pinterest

Губка – універсальний засіб у боротьбі зі сміттям на одязі. Можна, пройтися злегка зволоженою губкою по одягу до прання – це прибере частину шерсті та волосся. А можна закинути губку в пральну машинку всередину одягу, якщо його не дуже багато. Після віджиму все волосся затримається на ній.

Шість і ворс прибере серветка

Завдяки своїм властивостям добре вбирати і збирати сміття, серветки з мікрофібри часто використовуються у процесі прибирання. Також вони виявляться корисними у боротьбі із шерстю та волоссям. Помістіть серветку у пральну машину – і вона затримає собою всі волоски, які були на речах та одязі.

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Диски для прання

Диски для видалення сміття / Фото: pinterest

Є спеціальні кульки та диски для прання , виготовлені з пластику або силікону. Їхня форма сприяє сплутуванню волосся. За відгуками багатьох господарок, вони непогано справляються зі збором шерсті та ворсу в режимі полоскання, і білизна залишається чистою. Достатньо помістити диски у пральну машину, а потім видалити з них сміття та промити.

Гумові рукавиці

Звичайні господарські рукавички, виготовлені з гуми або латексу, також добре видаляють волоски, що прилипли до речей. Надягніть їх, намочіть та проведіть по одягу . Мокра гума добре збирає волосся та сміття.

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Сітчасті мішки

Як прибрати волосся з одягу під час прання / Фото: pinterest

Сітчасті мішки для прання не лише не дають речам деформуватися, а й виконують функцію фільтра збираючи на себе більшу частину вовни і волосся у пральній машині.

Раніше ми розповідали, як зберегти колір речей під час прання: прості способи. А ще ми пропонували кілька популярних способів, як почистити штори.