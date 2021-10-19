Як прикрасити стіл на Геловін-2021

Базові кольори – чорний і помаранчевий, а головні атрибути – гарбузи, черепи та свічки. Як ефектно оформити святковий стіл для моторошної вечері.

Як ефектно оформити стіл на Геловін-2021, щоб декор відповідав святковому настрою, і гості залишилися задоволені?

Ми зібрали для вас кілька цікавих варіантів оформлення застілля на диявольське свято . Дивіться фото, надихайтеся ідеями, створюйте власні композиції і відзначайте страшно та весело.

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Як прикрасити стіл на Геловін: лайфхаки

Лайфхак 1. Класичні кольори

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Чорний і яскраво-померанчовий кольори у поєднанні з гарбузами – це класика Геловіну. Можна поставити на стіл вже готовий варіант тематичного посуду або ж підшукати, наприклад, помаранчеву скатертину із чорними серветками і тарілки з келихами у таких же кольорах.

Лайфхак 2. Скло та вогонь

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

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На столі, накритому на честь Геловіну, дуже стильно виглядають свічки у звичайних скляних пляшках замість свічників. Оплавлений віск стікає по склу, створюючи неповторні візерунки патьоків.

Лайфхак 3. Хогвартський стиль

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Шанувальники поттеріани гідно оцінять оформлення застілля за мотивами Хогварта. Над місцем кожного гостя підвісьте чорні капелюхи , а в центрі столу розташуйте горщик із чаклунським зіллям.

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Лайфхак 4. Гарбузики

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Геловін – зовсім не означає моторошно, похмуро і страшно. Оформіть свято позитивно і весело. Головне – щоб всім сподобалося, і настрій був справді святковий. Як щодо розсипу різнокольорових гарбузиків на столі? Все-таки гарбуз – найперший символ Геловіну.

Лайфхак 5. Лігво відьми

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Як куховарить справжня відьма? Запропонуйте друзям побувати у неї в гостях і покуштувати чаклунських частувань. А оформлення столу нехай включає мітли, котли і скатертину у вигляді павутини.

Лайфхак 6. Вогні і черепи

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Атмосферу потойбічного світу за столом допоможе відтворити інтер'єр, оформлений за допомогою черепів та кісток. А живий вогонь, що виходить від свічок, зробить його більш страхітливим.

Лайфхак 7. Клітчастий стіл

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Стильно, модно і свіжо виглядає стіл з картатим забарвленням. Жодних вампірів і відьом, а декор у вигляді гарбузиків нагадає про тематику осіннього свята.

Лайфхак 8. Чорний колір

Як прикрасити стіл на Геловін / Фото: pinterest

Оформіть стіл у базовому чорному кольорі, а з освітлення нехай будуть лише запалені свічки. Це як раз відповідає Геловіну. Живі квіти у вазах додадуть вишуканості і певної трагічності інтер'єру.

Раніше ми розповідали, як зробити фотозони на Геловін: чортова дюжина креативних ідей.