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Як повернути скляному посуду блиск: поради господаркам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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24 січня, 16:43
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Прості підручні засоби, кілька хвилин часу – і ваші салатниці, вази та келихи засяють, як новенькі.
Як повернути скляному посуду блиск за допомогою простих засобів
Як повернути скляному посуду блиск за допомогою простих засобів / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато господинь люблять скляний посуд за його витонченість та стильність. Але буває так, що скло починає тьмяніти, і посуд втрачає свій початковий блиск та привабливість. Цю проблему можна виправити, причому, вам знадобляться копійчанні засоби, які є на кожній кухні.

Як повернути скляному посуду блиск: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Оцет

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

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Змочіть паперовий рушник звичайним столовим оцтом і добре протріть чисту скляну поверхню. Потім промийте посуд у теплій воді та витріть насухо. Склу повернеться початковий блиск і прозорість. Якщо з першого разу не вдалося, повторіть процедуру, щоб наліт відмок і відійшов.

  • Лайфхак 2. Лимон

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Надати гарний блиск скляному посуду допоможе лимон. Можете змішати лимонний сік і з невеликою кількістю води або взяти скибочку лимона і протерти нею скло, а потім витерти серветкою насухо. Після цього посуд знову засяє.

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  • Лайфхак 3. Сода

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Сода – постійна помічниця на кухні, яка легко справляється практично з будь-яким брудом, а також здатна повернути посуду та інвентарю гарний блиск і чисте сяйво. Посипте содою губку , добре потріть скляну поверхню, а потім помийте у проточній воді.

  • Лайфхак 4. Сіль

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

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Забруднені та тьмяні місця можна відчистити за допомогою кухонної солі. Помістіть посуд у соляний розчин на 20-30 хвилин , щоб він відкис. А потім потріть губкою та змийте водою.

  • Лайфхак 5. Господарське мило

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

У миску з теплою водою на 7-8 літрів натріть невеликий шматочок господарського мила, додайте дві столові ложки соди , перемішайте до розчинення і опустіть скляний посуд, який хочете відновити. Залиште на півгодини, потім потріть губкою і добре прополосніть.

  • Лайфхак 6. Рис

Як правильно прибирати / Фото: pixabay
Як правильно прибирати / Фото: pixabay

Буває посуд, наприклад, високі келихи або вази, де до внутрішньої поверхні дістатися дуже складно навіть йоржиком. Щоб відмити тьмяне та каламутне дно, налийте трохи теплої води, додайте ложку оцту та залиште на півгодини. Потім всипте жменю рису і добре стряхніть – ця суміш прибере бруд і поверне красивий блиск вашому посуду.

Раніше ми розповідали, як правильно прибирати, та які місця найбрудніші на кухні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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