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Як вирівняти пом'ятий аркуш паперу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 вересня, 11:11
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Існує кілька дієвих способів виправити ситуацію, якщо у вас пом'ялися важливі записи або документи.
Як вирівняти аркуш паперу
Як вирівняти аркуш паперу / Фото: Колаж: Сьогодні

Документи і важливі папери найкраще тримати в щільних папках – тоді вони не зіпсуються, не помнуться і на них не потраплять випадкові бризки. Але якщо папки під рукою не виявилося, аркуші не вийшло зберегти в рівному вигляді, і вони пом'ялися, цю проблему можна виправити.

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Як розрівняти пом'ятий аркуш паперу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прес

Як вирівняти аркуш паперу
Як вирівняти аркуш паперу / Фото: Unsplash

Документ просто злегка зам'явся, і заломи на ньому не глобальні? Він розрівняється, якщо покласти його під щось важке на деякий час – на 1-2 дні. Найпростіше – стопка книг, меблі, коробка з технікою або речами. Головне, щоб вся площина аркушу рівномірно потрапила під прес.

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Для більшої надійності папір можна трохи зволожити, окропивши із розпилювача з відстані півметра. А потім помістіть його між тканиною або паперовими рушниками і вже потім – під прес. Але будьте дуже обережні, тому що написи можуть розмитися.

  • Лайфхак 2. Праска

Як вирівняти аркуш паперу
Як вирівняти аркуш паперу / Фото: Pinterest

Якщо ж заломи серйозні, і звичайним пресом тут не обійтися, на допомогу прийде праска. Трохи зволожте папір, окропивши його з розпилювача. Накрийте тканиною і пропрасуйте праскою при мінімальній температурі не більше 1 хвилини. Перевірте результат і при необхідності повторіть процедуру. Але будьте обережні: при високій температурі папір може змінити колір.

  • Лайфхак 3. Дублікат

Як вирівняти аркуш паперу
Як вирівняти аркуш паперу / Фото: Pinterest

Якщо після всіх ваших старань результат вам все одно не подобається, і аркуш залишається пом'ятим, скористайтеся можливостями сучасної техніки. До ваших послуг ксерокси і принтери як з чорно-білим, так і кольоровим друком. У деяких випадках зробити копію пом'ятого аркуша – вдалий вихід з проблемної ситуації.

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Раніше ми розповідали, як врятувати полинялі речі після прання.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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