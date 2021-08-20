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Як вивести плями на скатертині

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 серпня, 11:51
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Плями від вина, чаю, кави, жиру, фруктів та овочів можна вивести зі скатертини за допомогою звичайних засобів, але є секрети.
Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Колаж: Сьогодні

Святкове застілля або звичайне сімейне чаювання часто має і зворотній бік медалі. Плями від вина, жирних страв, фруктів і чаю, які навіть після прання не виводяться, а псують зовнішній вигляд і настрій господині. Ми поділимося простими лайфхаками, як можна вивести плями зі скатертини від різних продуктів.

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Як вивести плями на скатертині: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прання

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Depositphotos

Якою би не була пляма, є важливе правило для всіх випадків: швидкість обробки. Чим швидше ви почнете процес, тим більше шансів, що пляма відіпреться і піде безслідно. Так що не відкладайте на завтра, а відразу після відходу гостей займіться скатертиною. Також метод очищення залежить від продукту, який потрапив на скатертину.

  • Лайфхак 2. Вино
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Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Depositphotos

Одне з найголовніших джерел плям на застіллях – це вино. Щоб видалити винні плями, змішайте гліцерин і сирий яєчний жовток і натріть сумішшю проблемні місця.

Також допомагає суміш харчової соди з милом і теплою водою . Обробіть пляму, а потім виперіть скатертину.

  • Лайфхак 3. Жирні плями

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Pinterest

Щоб позбутися слідів жиру, зробіть насичений сольовий розчин , нанесіть його на 1 годину, а потім змийте теплою водою і виперіть звичайним способом.

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Також від жирних плям добре рятує засіб для миття посуду – його також слід нанести і потримати певний час.

Багато господинь радять для видалення жиру використовувати терту крейду або тальк-присипку . Їх насипають на пляму, накривають аркушем паперу і притискають гарячою праскою.

  • Лайфхак 4. Пиво

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Pinterest

Народний засіб боротьби з такими плямами на скатертини – нашатирний спирт . Натріть ним пляму від пива, а потім змийте.

  • Лайфхак 5. Чай і кава

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Pinterest

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Такі темні сліди, а також залишки солодощів після чаювання швидше підуть зі скатертини, якщо обробити їх перекисом водню і залишити на півгодини, а потім промити звичайною водою.

  • Лайфхак 6. Фрукти і ягоди

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Unsplash

Фруктові плями допоможе очистити лимонний сік . Натріть заплямоване місце половинкою лимона або лимонною кислотою, розведеною до стану кашки.

  • Лайфхак 7. Овочі

Як вивести плями на скатертині
Як вивести плями на скатертині / Фото: Depositphotos

Яскраві насичені бурякові або помідорні плями можна відіпрати господарським милом . Потрібно тільки не поспішати відразу ж прати, а натерти засобом і залишити на 10-20 хвилин. Потім прополоскати, посипати лимонною кислотою і знову прополоскати скатертину в теплій воді.

  • Лайфхак 8. Зелень

Зелені плями і розводи легше видалити з тканини, якщо розчинити господарське мило у воді і додати нашатир . Потім знову ж – пополоскати у воді.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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