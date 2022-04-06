Лайфхаки, які не можна повторювати: ТОП-3 дивних порад

Соцмережі та сайти рясніють різноманітними лайфхаками, які, на перший погляд, здаються цікавими, практичними, здатними полегшити життя або просто розважити цікавих людей .
Але все може виявитися не таким вже й радісним, якщо застосувати їх на практиці . Тож будьте обережні, перш ніж спокуситися на подібні поради.
Лайфхаки, які не можна повторювати
- Лайфхак 1. Накладні вії
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У тик-току часто трапляється лайфхак, як просто приклеїти вії. Клей наноситься на вії. Вії накладаються біля складки повік. Достатньо моргнути і вони самі стануть на потрібне місце.
Насправді багато залежить від форми ока або навислих повік. Вії можуть просто не потрапити в те місце, куди вам потрібно. А от з очима може бути багато проблем : розмажеться клей, очі натруться і будуть сльозитися.
- Лайфхак 2. Рідка підводка
Як промалювати рідкою підводкою слизову. Потрібно затиснути аплікатор від внутрішнього куточка ока, закрити повіку і провести по всьому оку.
Від такої маніпуляції будуть не просто сльозитися очі, але ще й білок очей пофарбується у чорний колір і зіпсує весь макіяж .
- Лайфхак 3. Вакуум у пляшці
Любителі дослідів завжди знайдуть пригоду на просторах Інтернету. У скляну пляшку радять набрати трохи води і помістити в мікрохвильову піч, поки вона не закипить. Потім пляшку швидко занурюють горличком у воду. Вакуум, що утворився в пляшці, всмоктує у неї воду, і виглядає це ефектно .
Але й небезпечно, бо через контраст температур пляшка може вибухнути прямо у вас в руках, обсипаючи водою та осколками ваші руки та навколишній простір.
Раніше ми давали практичні поради, як розбавити туш для вій.