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Лайфхаки, які не можна повторювати: ТОП-3 дивних порад

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6 квітня, 21:29
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Багато порад виглядають привабливо, але вони можуть бути небезпечними для оточуючих і для вашого здоров'я.
Лайфхакі, які не можна повторювати
Лайфхакі, які не можна повторювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Соцмережі та сайти рясніють різноманітними лайфхаками, які, на перший погляд, здаються цікавими, практичними, здатними полегшити життя або просто розважити цікавих людей .

Але все може виявитися не таким вже й радісним, якщо застосувати їх на практиці . Тож будьте обережні, перш ніж спокуситися на подібні поради.

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Лайфхаки, які не можна повторювати

  • Лайфхак 1. Накладні вії

Збережіть свої вії та нерви / Фото: скріншот із YouTube/Tanya StreLove
Збережіть свої вії та нерви / Фото: скріншот із YouTube/Tanya StreLove

У тик-току часто трапляється лайфхак, як просто приклеїти вії. Клей наноситься на вії. Вії накладаються біля складки повік. Достатньо моргнути і вони самі стануть на потрібне місце.

Насправді багато залежить від форми ока або навислих повік. Вії можуть просто не потрапити в те місце, куди вам потрібно. А от з очима може бути багато проблем : розмажеться клей, очі натруться і будуть сльозитися.

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  • Лайфхак 2. Рідка підводка

Такий лайфхак небезпечний для очей / Фото: скріншот із YouTube/Tanya StreLove
Такий лайфхак небезпечний для очей / Фото: скріншот із YouTube/Tanya StreLove

Як промалювати рідкою підводкою слизову. Потрібно затиснути аплікатор від внутрішнього куточка ока, закрити повіку і провести по всьому оку.

Від такої маніпуляції будуть не просто сльозитися очі, але ще й білок очей пофарбується у чорний колір і зіпсує весь макіяж .

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  • Лайфхак 3. Вакуум у пляшці

З цим лайфхаком ризикуєте підірвати кухню / Фото: скріншот із YouTube/SlivkiShow
З цим лайфхаком ризикуєте підірвати кухню / Фото: скріншот із YouTube/SlivkiShow

Любителі дослідів завжди знайдуть пригоду на просторах Інтернету. У скляну пляшку радять набрати трохи води і помістити в мікрохвильову піч, поки вона не закипить. Потім пляшку швидко занурюють горличком у воду. Вакуум, що утворився в пляшці, всмоктує у неї воду, і виглядає це ефектно .

Але й небезпечно, бо через контраст температур пляшка може вибухнути прямо у вас в руках, обсипаючи водою та осколками ваші руки та навколишній простір.

Раніше ми давали практичні поради, як розбавити туш для вій.

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