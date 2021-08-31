Що робити, якщо відсиріло насіння

Насіння соняшнику або гарбузове – це дуже смачний продукт для любителів погризти, від якого буває важко відірватися. Якщо насіння погано посмажилося або взагалі відсиріло, ситуацію легко виправити.
Читайте наші лайфхаки і вибирайте найбільш підходящий спосіб, як підсушити насіння і повернути йому апетитний хрускіт.
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Як підсушити насіння: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сонце
Небесне світило природним шляхом допоможе висушити сире насіння. Викладіть його тонким шаром на серветку або тканину і залиште на відкритому сонці, на вулиці, балконі або підвіконні, приблизно на 3-4 години. Періодично струшуйте і перемішуйте насіння.
- Лайфхак 2. Мікрохвильовка
Насипте смажене відсиріле насіння в тарілку і грійте в мікрохвильовці при середній температурі протягом 4-5 хвилин.
- Лайфхак 3. Духовка
Вологе насіння можна висушити в духовці. Для цього викладіть насіння на деко в один шар і відправте на 15-20 хвилин у духовку, розігріту до 180°С.
- Лайфхак 4. Сковорода
Смажене насіння легко виправити тим же методом приготування. Знову відправте його на сковорідку і підсушіть на повільному вогні. Періодично помішуйте і відставляйте сковороду на 1-2 хвилини вбік, а потім знову повертайте на вогонь.
- Лайфхак 5. Рушник
Щойно посмажене насіння може здатися сирим і не надто смачним. З нього ще не встигла вийти вся волога. Щоб поліпшити його смак і трохи підсушити, висипте гаряче насіння в рушник і загорніть, щоб повітрю не було доступу. Залиште полежати на півгодини – воно стане набагато смачнішим і насиченішим.
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