Як швидко очистити овочі: кухонні лайфхаки

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Як чистити овочі / Фото: Колаж: Сьогодні

Інколи бажання приготувати що-небудь смачненьке пропадає, як тільки уявиш собі, скільки всього потрібно перечистити для обраної страви.

Багато хто для чищення овочів користується звичайними кухонними ножами. Значно полегшують працю всілякі кухонні гаджети, починаючи від овочечистки і закінчуючи спеціальними автоматами, які і чистять, і кришать, і шаткують, і фігурно вирізують.

Пропонуємо вам цікаві лайфхаки з чищення овочів, які спростять і прискорять роботу на кухні. Щось може бути вам знайоме, а щось стане справжнім відкриттям.

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Як швидко чистити овочі: лайфхаки

Лайфхак 1. Як швидко почистити моркву

Як збирати урожай овочів / Фото: Pinterest

Морквину, особливо молоду, найлегше чистити металевою мочалкою. За часом виходить швидше, а відходів залишається менше.

Лайфхак 2. Як швидко почистити молоду картоплю

Як збирати урожай овочів / Фото: Pinterest

Можна скористатися тим же методом, що і з морквою, тобто зішкребти всю молоду шкірку металевою мочалкою. А можна помити картоплю і закинути в каструлю разом із крупною сіллю. Потім накрити кришкою і інтенсивно потрясти. Сіль виконає всю "брудну" роботу, а від вас буде потрібна тільки фізична.

Лайфхак 3. Як швидко почистити болгарський перець

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay

Тут теж є два варіанти.

Зробити круговий надріз навколо плодоніжки, злегка заштовхнути її всередину, а потім, провертаючи, потягнути на себе за хвостик. Всі "нутрощі" перцю опиняться у вас в руках. Залишки насіння витрусіть, постукуючи овочем по долоні. Відсічіть з двох боків верхівку і кінчик перцю. Потім вставте ніж всередину перцю і поверніть, зрізуючи білу серцевину з насінням. Далі перець можна нарізати кільцями або скибочками.

Лайфхак 4. Як швидко почистити часник

Як збирати урожай овочів / Фото: Pinterest

Головку часнику розберіть на зубчики, зріжте хвостики і закиньте в миску з водою. Залиште часник на 10 хвилин. За цей час лушпиння просочиться водою і буде легко і швидко зніматися з часнику.

Лайфхак 5. Як швидко почистити варений буряк

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay

Як тільки буряк зварився, дістаньте його з гарячої води і відразу ж опустіть у миску з холодною. Потім обімніть його руками, як ніби робите масаж. У процесі такої обробки вся шкурка зісковзне з буряка і залишається у воді.

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