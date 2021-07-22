Як швидко остудити каву: ранкові лайфхаки для кавоманів

При всьому своєму вишуканому смаку й аромату ранкова кава має істотний недолік. Збираючись на роботу, ми так часто поспішаємо, що доводиться пити гарячий напій, що бадьорить, буквально обпалюючись. Проте є способи, як швидко і просто остудити гарячу каву.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Якщо ви не фанат холодної кави, в наших лайфхаках ми підкажемо вам способи, як досягти потрібної температури свіжозвареної кави, при цьому щоб вона не втратила свого смаку й аромату.
Як швидко остудити каву: лайфхаки
- Лайфхак 1. Лід
І тут є кілька варіантів. Можна закинути в чашку кави звичайний лід – але в цьому випадку напій ризикує послабити свій міцний і безцінний смак.
Можна заздалегідь заморозити не воду, а заварену каву, і тоді концентрація гарячого напою не втратиться.
А ще можна заварити каву трохи міцніше, ніж зазвичай, щоб при додаванні льоду ваш напій збалансувався по мійності, яка вам підходить.
- Лайфхак 2. Морозиво
Додайте в напій кульку морозива. Не бійтеся експериментів, можливо, вам сподобається цей смак.
- Лайфхак 3. Молоко
Влийте в каву крижане молоко, і вона тієї ж миті втратить кілька градусів від окропу до комфортної температури.
- Лайфхак 4. Переливання
Якщо ж ви справжній кофеман і не визнаєте жодного іншого смаку, крім свіжозвареної кави, скористайтеся старим-добрим-перевіреним методом, як остудити напій. Кілька разів перелийте його з однієї чашки в іншу.
- Лайфхак 5. Холодна вода
Але цього разу холод додається не всередину чашки, а зовні. Опустіть чашку кави на кілька хвилин в миску з холодною водою і перемішайте ложечкою. Напій охолоне набагато швидше.
До сніданку можна приготувати грінки з тартаром із лосося, прикрашеного полуницею:
Раніше ми розповідали, як довше зберегти продукти холодними на пляжі.