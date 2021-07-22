Як швидко остудити каву: ранкові лайфхаки для кавоманів

Яке чудове ранкове пробудження зі свіжозавареною чашкою ароматної кави. Ось тільки б не обпектися в поспіху, адже на себе завжди не вистачає часу.

Як остудити каву / Фото: Unsplash

При всьому своєму вишуканому смаку й аромату ранкова кава має істотний недолік. Збираючись на роботу, ми так часто поспішаємо, що доводиться пити гарячий напій, що бадьорить, буквально обпалюючись. Проте є способи, як швидко і просто остудити гарячу каву.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Якщо ви не фанат холодної кави, в наших лайфхаках ми підкажемо вам способи, як досягти потрібної температури свіжозвареної кави, при цьому щоб вона не втратила свого смаку й аромату.

Як швидко остудити каву: лайфхаки

Лайфхак 1. Лід

Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

І тут є кілька варіантів. Можна закинути в чашку кави звичайний лід – але в цьому випадку напій ризикує послабити свій міцний і безцінний смак.

Можна заздалегідь заморозити не воду, а заварену каву, і тоді концентрація гарячого напою не втратиться.

А ще можна заварити каву трохи міцніше, ніж зазвичай, щоб при додаванні льоду ваш напій збалансувався по мійності, яка вам підходить.

Лайфхак 2. Морозиво

Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Додайте в напій кульку морозива. Не бійтеся експериментів, можливо, вам сподобається цей смак.

Лайфхак 3. Молоко

Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Влийте в каву крижане молоко, і вона тієї ж миті втратить кілька градусів від окропу до комфортної температури.

Лайфхак 4. Переливання

Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Якщо ж ви справжній кофеман і не визнаєте жодного іншого смаку, крім свіжозвареної кави, скористайтеся старим-добрим-перевіреним методом, як остудити напій. Кілька разів перелийте його з однієї чашки в іншу.

Лайфхак 5. Холодна вода

Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Але цього разу холод додається не всередину чашки, а зовні. Опустіть чашку кави на кілька хвилин в миску з холодною водою і перемішайте ложечкою. Напій охолоне набагато швидше.

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