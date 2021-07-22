Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Краса на дачі

Кава для тіла

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Їжа

Як швидко остудити каву: ранкові лайфхаки для кавоманів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 19:28
Копіювати лінк
Яке чудове ранкове пробудження зі свіжозавареною чашкою ароматної кави. Ось тільки б не обпектися в поспіху, адже на себе завжди не вистачає часу.
Як остудити каву
Як остудити каву / Фото: Unsplash

При всьому своєму вишуканому смаку й аромату ранкова кава має істотний недолік. Збираючись на роботу, ми так часто поспішаємо, що доводиться пити гарячий напій, що бадьорить, буквально обпалюючись. Проте є способи, як швидко і просто остудити гарячу каву.

Читайте також:

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Якщо ви не фанат холодної кави, в наших лайфхаках ми підкажемо вам способи, як досягти потрібної температури свіжозвареної кави, при цьому щоб вона не втратила свого смаку й аромату.

Як швидко остудити каву: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Лід

Як швидко охолодити каву
Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

І тут є кілька варіантів. Можна закинути в чашку кави звичайний лід – але в цьому випадку напій ризикує послабити свій міцний і безцінний смак.

Можна заздалегідь заморозити не воду, а заварену каву, і тоді концентрація гарячого напою не втратиться.

А ще можна заварити каву трохи міцніше, ніж зазвичай, щоб при додаванні льоду ваш напій збалансувався по мійності, яка вам підходить.

  • Лайфхак 2. Морозиво

Як швидко охолодити каву
Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Додайте в напій кульку морозива. Не бійтеся експериментів, можливо, вам сподобається цей смак.

  • Лайфхак 3. Молоко

Як швидко охолодити каву
Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Влийте в каву крижане молоко, і вона тієї ж миті втратить кілька градусів від окропу до комфортної температури.

  • Лайфхак 4. Переливання

Як швидко охолодити каву
Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Якщо ж ви справжній кофеман і не визнаєте жодного іншого смаку, крім свіжозвареної кави, скористайтеся старим-добрим-перевіреним методом, як остудити напій. Кілька разів перелийте його з однієї чашки в іншу.

  • Лайфхак 5. Холодна вода

Як швидко охолодити каву
Як швидко охолодити каву / Фото: Unsplash

Але цього разу холод додається не всередину чашки, а зовні. Опустіть чашку кави на кілька хвилин в миску з холодною водою і перемішайте ложечкою. Напій охолоне набагато швидше.

До сніданку можна приготувати грінки з тартаром із лосося, прикрашеного полуницею:

Раніше ми розповідали, як довше зберегти продукти холодними на пляжі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
19-25 липня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти