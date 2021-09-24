Як швидко почистити апельсин: поради з фото

Ароматний, соковитий, солодкий апельсин – дуже привабливий екзотичний фрукт, але до його рудої м'якоті буває не так-то просто дістатися.
Шкірка не піддається нігтям , особливо якщо у вас довгий манікюр. Липкий сік розбризкується по всій кухні, та ще й залишає плями – знайомо? Щоб спростити цей процес, пропонуємо вам огляд цікавих лайфхаків, як можна чистити апельсин різними способами.
Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак
До речі, один із лайфхак дозволяє взяти з собою підготовлений апельсин , і для його чистки вже не знадобиться ніж.
Як легко почистити апельсин: лайфхаки
- Лайфхак 1. "Четвертуємо"
Один із найвідоміших і популярних способів чищення. Уздовж апельсина зробіть по шкірці чотири надрізи ножем , не надто заглиблюючись у м'якоть. А потім відокремте шкірку за цими надрізами – вона легко знімається.
- Лайфхак 2. Чистимо ножем
Уявіть, що перед вами яблуко, і зріжте апельсинову кірку по спіралі звичним серпантином, як ніби чистите яблуко. Тільки важливо, щоб ніж був гострим.
- Лайфхак 3. Використовуємо ніж "равлик"
Можна скористатися спеціальним пристосуванням – на ринку зараз пропонується багато варіантів ножів для чищення цитрусових . Купити один раз і забути про проблему. Цей ніж підколупує шкірку, а потім зчищає її з фрукта, не чіпаючи м'якоть, завдяки точно розрахованій довжині вістря.
- Лайфхак 4. Ложкою
- Посередині апельсина зробіть ножем надріз по шкірці, не доходячи до м'якоті .
- Продовжіть цей надріз по колу, акуратно заглиблюючи ніж в апельсин не більше, ніж на 1-2 мм .
- Заведіть ложку в проріз між шкіркою і м'якоттю фрукта.
- Потрібно впертися ложкою зсередини в шкірку, натиснути на неї і рухатися по колу, відокремлюючи шкірку від м'якоті.
- Те ж саме зробіть з другою половинкою апельсина.
- Трохи прокрутіть половинки назустріч одна одній – так шкірка легше відокремиться і зніметься.
- При бажанні можете розділити всі часточки апельсина і повернути їх назад у рідну шкірку – в такому натуральному "чохлі" очищений фрукт можна взяти з собою, не забруднившись соком.
- Лайфхак 5. Одна м'якоть
- Візьміть дуже гострий ніж і зріжте верх і низ апельсина.
- Покладіть його зрізом на обробну дошку і ножем по колу відсічіть шкірку сегментами разом з усією білою частиною , яка знаходиться під шкіркою, аж до чистої м'якоті.
- Потім виріжте з апельсина часточки, роблячи надрізи вглиб уздовж білих плівок і відсікаючи від них чисту м'якоть.
- А з останків макухи при бажанні відіжміть сік .
- Лайфхак 6. Гусениця
- Щедро обріжте апельсин з двох боків так, щоб у вас залишилася його середня частина – приблизно дві третини від усього фрукта .
- Посередині цієї частини зробіть поперечний надріз до середини апельсина .
- Акуратно розкрийте апельсин , щоб оголилися і розвернулися часточки.
- Апельсин можна подавати в такому оригінальному вигляді – кожна часточка легко відділяється від шкірки.
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Раніше ми розповідали, як швидко очистити овочі: кухонні лайфхаки.