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Як швидко почистити апельсин: поради з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 вересня, 16:19
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Дістатися до соковитої м'якоті апельсина можна легко і швидко без липких бризок і зламаних нігтів – дивіться способи і фото, як це зробити.
Як почистити апельсин
Як почистити апельсин / Фото: Колаж: Сьогодні

Ароматний, соковитий, солодкий апельсин – дуже привабливий екзотичний фрукт, але до його рудої м'якоті буває не так-то просто дістатися.

Шкірка не піддається нігтям , особливо якщо у вас довгий манікюр. Липкий сік розбризкується по всій кухні, та ще й залишає плями – знайомо? Щоб спростити цей процес, пропонуємо вам огляд цікавих лайфхаків, як можна чистити апельсин різними способами.

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До речі, один із лайфхак дозволяє взяти з собою підготовлений апельсин , і для його чистки вже не знадобиться ніж.

Як легко почистити апельсин: лайфхаки

  • Лайфхак 1. "Четвертуємо"

Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Кращі Рецепти
Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Кращі Рецепти

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Один із найвідоміших і популярних способів чищення. Уздовж апельсина зробіть по шкірці чотири надрізи ножем , не надто заглиблюючись у м'якоть. А потім відокремте шкірку за цими надрізами – вона легко знімається.

  • Лайфхак 2. Чистимо ножем

Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Кращі Рецепти
Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Кращі Рецепти

Уявіть, що перед вами яблуко, і зріжте апельсинову кірку по спіралі звичним серпантином, як ніби чистите яблуко. Тільки важливо, щоб ніж був гострим.

  • Лайфхак 3. Використовуємо ніж "равлик"
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Як почистити апельсин / Фото: pinterest
Як почистити апельсин / Фото: pinterest

Можна скористатися спеціальним пристосуванням – на ринку зараз пропонується багато варіантів ножів для чищення цитрусових . Купити один раз і забути про проблему. Цей ніж підколупує шкірку, а потім зчищає її з фрукта, не чіпаючи м'якоть, завдяки точно розрахованій довжині вістря.

  • Лайфхак 4. Ложкою

Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Рецепти Bon Appetit
Як почистити апельсин / Фото: скріншот з YouTube / Рецепти Bon Appetit

  1. Посередині апельсина зробіть ножем надріз по шкірці, не доходячи до м'якоті .
  2. Продовжіть цей надріз по колу, акуратно заглиблюючи ніж в апельсин не більше, ніж на 1-2 мм .
  3. Заведіть ложку в проріз між шкіркою і м'якоттю фрукта.
  4. Потрібно впертися ложкою зсередини в шкірку, натиснути на неї і рухатися по колу, відокремлюючи шкірку від м'якоті.
  5. Те ж саме зробіть з другою половинкою апельсина.
  6. Трохи прокрутіть половинки назустріч одна одній – так шкірка легше відокремиться і зніметься.
  7. При бажанні можете розділити всі часточки апельсина і повернути їх назад у рідну шкірку – в такому натуральному "чохлі" очищений фрукт можна взяти з собою, не забруднившись соком.
  • Лайфхак 5. Одна м'якоть

Як почистити апельсин / Фото: pinterest
Як почистити апельсин / Фото: pinterest

  1. Візьміть дуже гострий ніж і зріжте верх і низ апельсина.
  2. Покладіть його зрізом на обробну дошку і ножем по колу відсічіть шкірку сегментами разом з усією білою частиною , яка знаходиться під шкіркою, аж до чистої м'якоті.
  3. Потім виріжте з апельсина часточки, роблячи надрізи вглиб уздовж білих плівок і відсікаючи від них чисту м'якоть.
  4. А з останків макухи при бажанні відіжміть сік .
  • Лайфхак 6. Гусениця

Як почистити апельсин / Фото: pinterest
Як почистити апельсин / Фото: pinterest

  1. Щедро обріжте апельсин з двох боків так, щоб у вас залишилася його середня частина – приблизно дві третини від усього фрукта .
  2. Посередині цієї частини зробіть поперечний надріз до середини апельсина .
  3. Акуратно розкрийте апельсин , щоб оголилися і розвернулися часточки.
  4. Апельсин можна подавати в такому оригінальному вигляді – кожна часточка легко відділяється від шкірки.

Дивіться відео про тестування супер мульти відкривачки:

Раніше ми розповідали, як швидко очистити овочі: кухонні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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