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Як швидко видалити кісточки з вишні і черешні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 серпня, 18:36
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Просто і швидко позбутися кісточок у ягодах допоможуть підручні засоби, які є на кожній кухні.
Як швидко видавити кісточки з вишні і черешні
Як швидко видавити кісточки з вишні і черешні / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – сезон фруктів, ягід, вітамінів і консервації. Але часто втомлива процедура чистки і підготовки плодів до закатки відбиває навіть найблагородніше бажання запасати їх на зиму. Одних тільки кісточок із вишень або черешень набирається ціла тисяча!

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Щоб полегшити цей нелегкий процес, є кілька хитрощів і пристосувань, про які ми поділимося в наших лайфхаках.

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Як швидко видалити кісточки з вишні і черешні: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Горіхокол

Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

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Можна не винаходити велосипед – все вже продумано для вас. На кожній кухні є універсальне механічне пристосування – часничниця. Так ось у багатьох конструкціях передбачена функція діставання кісточок із ягід зі зручною улоговинкою і штирьком.

  • Лайфхак 2. Скріпка

Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Цей простий канцелярський предмет стане незамінним помічником під час заготовок. Загнутим краєм просто і швидко діставати кісточки з черешні і вишні. А щоб скріпку було легше тримати в пальцях, трохи розкрутіть її, і вона стане довшою.

  • Лайфхак 3. Олівець

Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Точніше – дерев'яна шпажка, коктейльна соломинка або схожа тонка циліндрична паличка, за допомогою якої кісточки з ягід виштовхуються назовні.

  • Лайфхак 4. Пляшка
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Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Візьміть пляшку з шийкою такого діаметру, щоб у неї входила кісточка, але при цьому не провалювалася ягода. Помістіть ягоду зверху і проткніть її дерев'яною паличкою або соломинкою для коктейлю. Кісточка опиниться всередині пляшки.

  • Лайфхак 5. Шприц

Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

Практичне пристосування для роботи з ягодами можна зробити зі звичайного одноразового шприца. Внизу корпусу робиться отвір під кісточку, а збоку – під ягоду. Поршнем кісточка видавлюється з вишні, а за допомогою гумки повертається на місце. Варто один раз повозитися, зате в нагороду ви станете володарем простої і дешевої машинки для видалення кісточок.

  • Лайфхак 6. Конус

Як видалити кісточки з ягід
Як видалити кісточки з ягід / Фото: Pinterest

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Ягоди начебто нанизуються на конус, при цьому м'якоть залишається у вас в руках, а кісточка провалюється в отвір.

Дивіться відео, як вибрати найсмачніший кавун:

Раніше ми розповідали, як швидко очистити овочі: кухонні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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