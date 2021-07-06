Як довше зберегти продукти холодними на пляжі: доступні лайфхаки

Спекотного дня, вирушаючи на пляж, кожен із нас мріє освіжитися у воді, а потім підкріпитися і втамувати спрагу приємним і прохолодним напоєм. Але на природі, особливо якщо ви не на машині, не завжди під рукою буває холодильник. Та й розпалена їжа не тільки несмачна, але й приховує в собі загрозу отруєння. Як же можна довше зберегти продукти холодними, читайте в нашій статті.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Далі по темі
Як швидко охолодити напої: прості лайфхаки
Як довше зберегти продукти холодними на пляжі: прості лайфхаки
- Лайфхак 1. Менше рук
Намагайтеся якомога менше тримати продукти і ємність із напоєм в руках. Теплота людського тіла здатна нагрівати пиво швидше, ніж зовнішня температура повітря.
- Лайфхак 2. Більше обгорток
Щоб доставити продукти на пляж і вони не відразу нагрілися, оберніть все кількома шарами газет і пакетів, а зверху – рушниками, які ви і так берете з собою. Ця додаткова оболонка затримає проникнення гарячого повітря.
- Лайфхак 3. Від спеки врятує лід
Заздалегідь заморозьте кілька пластикових пляшок із водою, а вирушаючи на природу, викладіть на них продукти. Так у вас вийде імпровізований холодильник, а на додаток – тала крижана вода.
- Лайфхак 4. Принцип віддзеркалення
Утримати температуру допоможе фольга або термопакет. За законами фізики, дзеркальна поверхня певний час повоює з гарячими сонячними променями, зберігаючи продукти всередині холодними, поки ви плескаєтеся у воді.
- Лайфхак 5. Пара шкарпеток
Цікавий і простий спосіб не дати пиву закипіти – сунути пляшку в мокру шкарпетку і підвісити в тіні. На вітрі вода випаровуватиметься повільніше, а вміст довше залишиться холодним.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми розповідали, як охолодити оселю в спеку: економні лайфхаки.