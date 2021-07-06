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Як довше зберегти продукти холодними на пляжі: доступні лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 21:01
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Крім дорогих і важких холодильників, для охолодження води й пива є старі копійчані методи з підручних засобів
Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Unsplash

Спекотного дня, вирушаючи на пляж, кожен із нас мріє освіжитися у воді, а потім підкріпитися і втамувати спрагу приємним і прохолодним напоєм. Але на природі, особливо якщо ви не на машині, не завжди під рукою буває холодильник. Та й розпалена їжа не тільки несмачна, але й приховує в собі загрозу отруєння. Як же можна довше зберегти продукти холодними, читайте в нашій статті.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Як довше зберегти продукти холодними на пляжі: прості лайфхаки

  • Лайфхак 1. Менше рук

Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Unsplash

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Намагайтеся якомога менше тримати продукти і ємність із напоєм в руках. Теплота людського тіла здатна нагрівати пиво швидше, ніж зовнішня температура повітря.

  • Лайфхак 2. Більше обгорток

Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Pinterest

Щоб доставити продукти на пляж і вони не відразу нагрілися, оберніть все кількома шарами газет і пакетів, а зверху – рушниками, які ви і так берете з собою. Ця додаткова оболонка затримає проникнення гарячого повітря.

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  • Лайфхак 3. Від спеки врятує лід

Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Pinterest

Заздалегідь заморозьте кілька пластикових пляшок із водою, а вирушаючи на природу, викладіть на них продукти. Так у вас вийде імпровізований холодильник, а на додаток – тала крижана вода.

  • Лайфхак 4. Принцип віддзеркалення

Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Pinterest

Утримати температуру допоможе фольга або термопакет. За законами фізики, дзеркальна поверхня певний час повоює з гарячими сонячними променями, зберігаючи продукти всередині холодними, поки ви плескаєтеся у воді.

  • Лайфхак 5. Пара шкарпеток

Як зберегти продукти холодними
Як зберегти продукти холодними / Фото: Pinterest

Цікавий і простий спосіб не дати пиву закипіти – сунути пляшку в мокру шкарпетку і підвісити в тіні. На вітрі вода випаровуватиметься повільніше, а вміст довше залишиться холодним.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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