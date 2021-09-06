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Як зберігати часник, щоб він не висихав і не пліснявів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 вересня, 15:44
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Це можна робити в пластикових або картонних ящиках, в стерилізованих банках, пересипавши часник сіллю, а от у сітках часник може швидко висохнути
Як зберігати часник у домашніх умовах
Як зберігати часник у домашніх умовах / Фото: Pexels

Часник – це те, без чого не буває смачного борщу, м'яса, домашніх соусів. Часник здатний зробити ароматними навіть найпрісніші овочі. Для багатьох він – відданий помічник під час сезонних застуд та грипу. І нам всім відомо, що взимку часник порівняно недешевий. Тому варто купити його зараз, забезпечити йому правильні умови зберігання і використовувати по повній до нового врожаю. Кілька способів, як це зробити, далі.

Що потрібно зробити насамперед, коли ви принесли часник додому

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Для початку уважно його огляньте. Часник з ушкодженнями або м'який не варто навіть готувати до зберігання. Його краще використовувати в їжу одразу. Такий продукт навряд чи переживе зиму.

Сильно очищати часник від лушпиння не варто. Лушпиння – захист від комах і вологи.

Експерти радять обрізати корінці ножицями або обпалити на газу. Такий процес зупинить ймовірне проростання часнику в майбутньому.

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Краща тара для зберігання часнику

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Пластикові ящики з отворами, кошики та картонні коробки. З останніми потрібно бути обережними і ставити їх в те місце, де не буває вологи.

А от зберігати в сітках не рекомендують – часник може пересохнути. Краще робити це в полотняних мішках, в них часник можна зберігати і в холодильнику у відсіку для овочів.

Якщо потримати голівки в добре концентрованому сольовому розчині та висушити, то ви зможете уникнути цвілі.

Середня температура для зберігання: від 1 до 3 градусів тепла. Якщо зберігатимете на балконі або вулиці, то часник здатний витримати мороз до мінус 5.

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Ще кілька способів зберігання часнику

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Часник можна зберігати в стерилізованих банках
Часник можна зберігати в стерилізованих банках / Фото: Pexels

Це можна робити за допомогою звичайної солі. Для цього візьміть каструлю. На дно насипте сіль, потім шар часнику і знову сіль.

Теж саме можна зробити і за допомогою борошна в стерилізованих банках. Борошно вбиратиме небезпечну для часнику вологу. Перед тим, як поміщатимете його в тару з борошном, в ньому треба обваляти кожну голівку.

Часник може зберігатися в стерилізованих банках і без борошна або солі, головне правило – не ставити туди, де є прямі сонечні промені.

Багато хто обертають кожну голівку в декілька шарів харчової плівки. Перед цим прощупайте часник, він не має бути м'яким.

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Як приготувати закрутки із запеченого перцю дізнаєтеся з відео.

У цьому матеріалі дізнаєтеся, як правильно зберігати спеції, щоб вони не розгубили свій аромат і смак.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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