Додержати капусту свіжою, соковитою і хрусткою до весни можна в підвалі, в погребі і навіть у квартирі, але кожен спосіб зберігання має свою нюанси

Як довго зберігати капусту / Фото: Колаж: Сьогодні

Білокачанна капуста – один із тих універсальних овочів, що не сходить з наших столів цілий рік. Які умови для зберігання капусти оптимальні і чи можна її зберегти в квартирі, читайте в наших лайфхаках.

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Який би спосіб ви не обрали, є загальні рекомендації, в яких умовах потрібно зберігати капусту, щоб вона якомога довше не втрачала своїх властивостей.

Умови зберігання капусти

Для тривалого зберігання слід відбирати середні сорти капусти, які зможуть полежати 2-3 місяці, і пізні – що зберігають свої властивості протягом півроку і навіть року. Якщо перед збиранням капусти стояв дощовий сезон або ж овочі заливали водою, її лежкість буде менша, ніж у суху погоду. Також погано зберігається капуста, що отримала перебір азотних добрив , тому що у неї формується рихлий качан, який згодом швидко гниє. Щоб довше зберегти урожай, зрізати капусту краще в сухий сонячний день . При цьому не потрібно повністю зрізати кочеригу, краще залишити довжину 5-8 см від місця кріплення листя. Саме покривне листя стає захистом від ураження хворобами, тому його знімати не потрібно. Підготовка до зберігання йде вже під час збору врожаю. Капусту слід відразу сортувати , відбираючи цілі, тугі, правильно сформовані головки без ознак ураження хворобами і шкідниками. А забраковані качани краще пустити в переробку, законсервувати і засолити. Оптимальна температура для зберігання капусти – від 0 до + 1°С . Вологість має становити 80-95% , чим вона менша, тим швидше у капусти висохне зовнішнє листя. Зберігати капусту слід у провітрюваному приміщенні окремо від інших овочів і фруктів .

Як зберігати капусту: лайфхаки

Лайфхак 1. У холодильнику

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Якщо вам потрібно зберегти кілька качанів, оберніть кожен із них у харчову плівку або папір і відправте у відділ для овочів з обраною мінімальною температурою. При утворенні конденсату плівку змінюють.

Лайфхак 2. На балконі

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Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Качани капусти також обертають у плівку чи папір, а для зберігання на балконі або лоджії готують утеплені пінопластом коробки або ящики . Потім загортають ковдрою.

Лайфхак 3. Підвісити

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

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Так капусту зручно зберігати у прохолодній коморі або погребі. Для цього потрібно, щоб капуста була не зрізана під самий качан , а мала ніжку, за яку її підвішують. Її можна обв'язати за ніжку або ж проштрикнути гачком. Потім овочі чіпляють до перекладині або края полиць так, щоб вони не торкалися одне одного.

Лайфхак 4. У піску

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

У ящики насипають шар сухого піску приблизно 20 см, а потім встромляють у нього капусту ніжкою вниз. З мінусів такого зберігання – якщо пісок погано відмиється, він буде потрапляти у страви.

Лайфхак 5. У штабелях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Якщо капусти багато, її доцільно штабелювати. Але при цьому важливо забезпечити хорошу вентиляцію, нормальну температуру і вологість. Качани без ніжок укладають пошарово , так щоб у нижньому шарі між головками була відстань близько 10 см. А наступні шари викладають у вигляді піраміди.

Лайфхак 6. На полицях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

У підвалі обладнують дерев'яні полиці заввишки, щоб помістилися качани, і невеликим ухилом в бік стіни, щоб вони не скотилися. Можна обернути капусту плівкою або папером.

Лайфхак 7. У траншеях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Великий урожай зберігають у траншеях, однак до них ускладнений постійний доступ . Викопують ями глибиною до 1,5 м, на дно поміщають товстий шар соломи, а зверху – капусту у два шари, перекладаючи соломою. Накривають траншею дерев'яним щитом і засипають землею, шаром 10-20 см. При заморозках сховище зверху можна утеплити соломою або опалим листям.

Дивіться відеорецепт засипаної капусти:

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