Як зберігати моркву в домашніх умовах

При правильному зберіганні морква може долежати до наступного врожаю і залишатися свіжою, соковитою та смачною.

Як зберігати моркву / Фото: Колаж: Сьогодні

Морква – незамінний інгредієнт багатьох страв і до того ж просто джерело вітамінів і корисних речовин.

Щоб урожай моркви не зіпсувався, і плоди довго залишалися якісними, важливо правильно їх зберегти.

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Як зберігати моркву: лайфхаки

Лайфхак 1. Правильний урожай

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Щоб ваш урожай моркви довше зберігся взимку, важливо готувати його ще на етапі дозрівання . Поки морква на грядці, не потрібно зловживати азотними добривами. Також важливо стежити, щоб коренеплоди не зазнали нападу морквяної мухи, личинки якої прогризають в них ходи. Також небезпечно для моркви зараження чорною гніллю – такі плоди не будуть довго зберігатися.

Лайфхак 2. Як зібрати моркву

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Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Збирати моркву потрібно в сухий і сонячний день. Для цього коренеплоди акуратно підкопують вилами і, притримуючи за бадилля, дістають із землі. Повністю обрізати листя не варто, краще залишити черешок 1,5-2 см . Потім моркву потрібно перебрати, відбраковуючи зіпсовані і поїдені плоди, помити і висушити.

Лайфхак 3. Зберігання в піску

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

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Найчастіше урожай моркви зберігають у піску – так вона може долежати до нового врожаю і в погребі, і навіть у квартирі на лоджії. На дно ящика насипають вологий і чистий пісок шаром 3 см. На нього викладають шар моркви, щоб вона не стикалася одна з одною. Потім засипають помірно вологим піском шаром 1-2 см, і так до кінця ящика.

Лайфхак 4. Зберігання в торфі

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Торф може бути не тільки добривом, розпушувачем і мульчею, але ще і прекрасним матеріалом для зберігання овочів. Це хороший консервант , здатний зберегти плоди досить довго, при цьому овочі не проростають, не сохнуть і не зморщуються. На дно ящика насипте торф'яну подушку завтовшки 5 см, на яку викладіть моркву так, щоб вона не стикалася одна з одною. Потім пересипте її торфом 2-3 см і знову повторіть шар овочів. Заповніть ящик і залиште в погребі чи підвалі. А після вживання торф можна використовувати на ділянці.

Лайфхак 5. Як зберігати моркву в золі

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

У підвалі також можна облаштувати варіант сховища коренеплодів у золі, яка здавна славиться своїми бактерицидними та абсорбуючими властивостями . Вона не допустить загнивання моркви при надлишку вологи. З'єднайте золу і порошок крейди в пропорції 3:1. Помістіть суміш у ящик і покладіть підготовлену моркву товстими кінцями догори, трохи присипати складом.

Лайфхак 6. Як зберігати моркву в тирсі

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Ще один наповнювач, який використовується для консервації моркви – це тирса. У ній містяться фенольні речовини , які і забезпечують збереження овочів. Крім того, тирса, на відміну від піску і торфу, менше налипає і її легше очистити від коренеплодів. Найкраще брати тирсу хвойних дерев. Вона не повинна бути мокрою, допустимий рівень вологості – 10-12%. Принцип укладання в тирсу аналогічний попереднім – пошарово, і щоб морква не торкалася одна одну.

Лайфхак 7. Зберігання в поліетиленових мішках

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Моркву можна зберігати в поліетиленових пакетах, бажано з вентиляційними отворами. Але зазвичай у такій упаковці коренеплоди можуть загнивати, тобто такий спосіб підходить для нетривалого зберігання . Складіть моркву у великі поліетиленові мішки, але не зав'язуйте їх, а залиште відкритими. Так в них буде підтримуватися необхідна вологість. А вуглекислий газ, що виділяється в процесі зберігання моркви, запобіжить розвитку хвороб.

Лайфхак 8. Оптимальні умови для моркви

Як зберігати моркву / Фото: pinterest

Відповідна температура для зберігання моркви – від 0 до +15 градусів . Вологість повітря має бути високою – до 90%. В цьому випадку морква не зів'яне і довго залишиться соковитою. Слід перед закладкою врожаю у підвал добре його продезінфікувати, наприклад, спалити сірку, побілити вапном із мідним купоросом. Також важливо підтримувати в приміщенні хорошу вентиляцію повітря.

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