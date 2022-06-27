Що робити, якщо нема холодильника, а продукти потрібно зберегти.

Як зберігати продукти / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У спеку стає актуальним питання зберігання продуктів, особливо якщо є перебої зі світлом, і холодильник ризикує розморозитись .

Багато людей роблять запаси продуктів , у тому числі – швидкопсувних, які без холоду довго не вилежать. Овочі, молочка, м'ясні продукти, яйця вимагають належних умов зберігання, щоб не лише не втратити смакових якостей, але також не нашкодити здоров'ю та не стати причиною отруєння.

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Існує кілька способів, як подовжити придатність їжі без холодильника. Майте на увазі, що не всі продукти потребують однаково мінусової температури.

До речі, якщо у вас немає льоху чи підвалу, то найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати цементну підлогу у ванній або туалеті. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі в металевій ємності – мисці або каструлі. Інший варіант охолодження у квартирі – таз у ванній з холодною водою, яку треба періодично міняти.

Як зберігати продукти без холодильника: лайфхаки

Вершкове масло. Помістіть продукт в емальований або скляний посуд і залийте холодною водою, яку слід міняти двічі на день. Якщо залити масло солоною водою, вона не пожовкне.

Помістіть продукт в емальований або скляний посуд і залийте холодною водою, яку слід міняти двічі на день. Якщо залити масло солоною водою, вона не пожовкне. Молоко. Сире молоко закип'ятіть із додаванням соди, вилийте у скляну банку, поставте у відро з холодною водою і накрийте рушником, кінці якого опустіть у воду. Зберігайте у прохолодному місці, періодично змінюючи воду на холоднішу.

Сире молоко закип'ятіть із додаванням соди, вилийте у скляну банку, поставте у відро з холодною водою і накрийте рушником, кінці якого опустіть у воду. Зберігайте у прохолодному місці, періодично змінюючи воду на холоднішу. Кисломолочні продукти . Кисле молоко, а також йогурти, сметану, ряжанку можна зберігати без холодильника довше та безпечніше, ніж сире. Вони не зіпсуються протягом 2-3 днів, хоча згодом можуть змінити смак на більш кислий. У цьому випадку кисломолочку можна використовувати у випічку. Домашній сир краще довго не зберігати – його можна загорнути у мокру тканину та покласти у холодне місце. У цьому разі його термін придатності 1-2 дня.

. Кисле молоко, а також йогурти, сметану, ряжанку можна зберігати без холодильника довше та безпечніше, ніж сире. Вони не зіпсуються протягом 2-3 днів, хоча згодом можуть змінити смак на більш кислий. У цьому випадку кисломолочку можна використовувати у випічку. Домашній сир краще довго не зберігати – його можна загорнути у мокру тканину та покласти у холодне місце. У цьому разі його термін придатності 1-2 дня. Сир. Цей продукт може протриматися довше, ніж решта молочки. Щоб подовжити його термін, знадобиться лляна серветка. Намочіть її солоною водою і укутайте сир, потім загорніть у папір і зберігайте у прохолодному місці.

Цей продукт може протриматися довше, ніж решта молочки. Щоб подовжити його термін, знадобиться лляна серветка. Намочіть її солоною водою і укутайте сир, потім загорніть у папір і зберігайте у прохолодному місці. Яйця. Курячі яйця можуть доволі довго зберігатися навіть за кімнатної температури. А щоби подовжити цей термін, радять кожне яйце щільно обгорнути папером, наприклад, газетою, скласти у ємність і прибрати у прохолодне місце.

Курячі яйця можуть доволі довго зберігатися навіть за кімнатної температури. А щоби подовжити цей термін, радять кожне яйце щільно обгорнути папером, наприклад, газетою, скласти у ємність і прибрати у прохолодне місце. Ковбасні вироби. Щоб довше зберегти ковбасу, візьміть серветку, намочіть її солоною водою, укутайте ковбасу та покладіть у прохолодне місце.

Щоб довше зберегти ковбасу, візьміть серветку, намочіть її солоною водою, укутайте ковбасу та покладіть у прохолодне місце. Сало . Сало добре і надовго збережеться, якщо його засолити. Рясно посипте сало з усіх боків сіллю, великі шматки надріжте і просоліть всередині. Потім загорніть у папір. Такий продукт може зберігатись не один місяць.

. Сало добре і надовго збережеться, якщо його засолити. Рясно посипте сало з усіх боків сіллю, великі шматки надріжте і просоліть всередині. Потім загорніть у папір. Такий продукт може зберігатись не один місяць. М'ясо. Сире м'ясо небезпечно тримати довго поза холодильником. Якщо вам потрібно зберегти його надовго, оптимально зробити консерви: варити до готовності зі спеціями, сіллю та жиром, а потім закатати у банки.

Сире м'ясо небезпечно тримати довго поза холодильником. Якщо вам потрібно зберегти його надовго, оптимально зробити консерви: варити до готовності зі спеціями, сіллю та жиром, а потім закатати у банки. Риба. Сира риба – також швидкопсувний і небезпечний продукт. Тому найкраще її солити в розчині або в'ялити на повітрі.

Сира риба – також швидкопсувний і небезпечний продукт. Тому найкраще її солити в розчині або в'ялити на повітрі. Овочі та фрукти. Цибулю, картоплю, огірки, помідори, яблука, капусту, зелень та інші фрукти й овочі можна тривалий час тримати без холодильника. Знайдіть у будинку темне та прохолодне місце, щоб не було доступу сонячних променів. Моркву та буряки краще покласти в ящик із піском.

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