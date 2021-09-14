Як зберігати сушені гриби

Мало зібрати хороший урожай грибів, його потрібно ще й правильно зберегти. Тоді вони ще довго зможуть порадувати вас насиченим смаком і стійким ароматом.
Як правильно зберігати печиво
Існує кілька простих лайфхаків, як довше зберегти сушені гриби в цілості від комах, вогкості і сторонніх запахів.
Також зверніть увагу на загальні правила зберігання цього продукту, незалежно від того, на якій упаковці ви зупините свій вибір:
- Гриби дуже гігроскопічні і здатні швидко натягнути в себе вологу. Якщо вдома сиро, вони також відсиріють. А тому для їхнього довгого зберігання важливе сухе приміщення або герметична тара.
- Гриби надзвичайно ароматні і будуть пахнути, поширюючи далеко навколо себе свій специфічний запах, в тому числі і на сусідні продукти.
- Крім цього, вони також вбирають оточуючі запахи , так що в результаті ви відчуєте, що навколо них готувалося і зберігалося.
- Гриби важливо правильно висушити. Шматочок готового сухого гриба при розламуванні повинен дзвінко хруснути .
- Якщо гриб пересушений , він при ламанні розкришиться.
- Якщо гриб не досушили – є ризик, що в подальшому він запліснявіє і зіпсується.
- Важливо при зберіганні періодично перевіряти якість грибів, щоб не пропустити їхнє псування.
Як правильно зберігати сушені гриби: лайфхаки
- Лайфхак 1. Нитки
Гриби можна залишити на зберігання, як вони сушилися – нанизаними на нитки. Приміщення має бути темним, сухим, не жарким, добре провітрюваним. А самі гриби накрийте лляною або бавовняною тканиною , щоб уберегти від пилу і комах.
- Лайфхак 2. Мішечки
Складіть сушені гриби в мішечки зі щільної тканини, заздалегідь прокип'ячені в сольовому розчині . Це на певний час запобіжить появі в них шкідників у вигляді харчової молі і жучків. Але тримати такі гриби слід подалі від пахучих продуктів.
- Лайфхак 3. Картонні коробки
На дно картонних ящиків постеліть пергамент або кілька шарів паперу, висипте гриби тонким шаром і також прокладіть папером. Щоб запобігти попаданню всередину комах і зменшити запах, заклейте коробки скотчем.
- Лайфхак 4. Пластикові контейнери
Тримати сушені гриби також можна у пластиковій тарі. Її переваги – герметичність. Але будьте обережні, тому що пластик іноді має специфічний запах , який може передатися грибам. Крім того, важливо, щоб гриби були абсолютно сухими, щоб не запліснявіли.
- Лайфхак 5. Пакети
Перевага пакетів у тому, що вони займають мало місця . Але мінус – зберігати гриби потрібно акуратно, щоб не придавити і не поламати. Зсипте сухі гриби у пакети, трохи притисніть, щоб вийшло зайве повітря, і зав'яжіть або заклейте. Відправляйте в темне прохолодне приміщення.
- Лайфхак 6. Скляні банки
Це один із найкращих способів , який зберігає герметичність, сухість і запах. Перш ніж закладати гриби, банки потрібно ретельно помити, пропарити, наприклад, над чайником і висушити. Розкладіть у банки сушені гриби, не надто трамбуючи, щоб вони не поламалися, і накрийте звичайною капроновою кришкою. Далі банки з грибами поставте у темне прохолодне місце.
- Лайфхак 7. Порошок
Якщо гриби сильно кришаться, їх можна перетерти і зберігати у вигляді порошку , при бажанні змішавши разом зі спеціями і сіллю, а потім додавати у страви за смаком. Зберігати такий грибний порошок краще в скляному посуді.
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