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Як зберігати сушені гриби

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 вересня, 12:26
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Якщо правильно тримати вдома сушені гриби – вони збережуться кілька років, не втративши свого неповторного аромату і яскравого смаку.
Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало зібрати хороший урожай грибів, його потрібно ще й правильно зберегти. Тоді вони ще довго зможуть порадувати вас насиченим смаком і стійким ароматом.

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Існує кілька простих лайфхаків, як довше зберегти сушені гриби в цілості від комах, вогкості і сторонніх запахів.

Також зверніть увагу на загальні правила зберігання цього продукту, незалежно від того, на якій упаковці ви зупините свій вибір:

  1. Гриби дуже гігроскопічні і здатні швидко натягнути в себе вологу. Якщо вдома сиро, вони також відсиріють. А тому для їхнього довгого зберігання важливе сухе приміщення або герметична тара.
  2. Гриби надзвичайно ароматні і будуть пахнути, поширюючи далеко навколо себе свій специфічний запах, в тому числі і на сусідні продукти.
  3. Крім цього, вони також вбирають оточуючі запахи , так що в результаті ви відчуєте, що навколо них готувалося і зберігалося.
  4. Гриби важливо правильно висушити. Шматочок готового сухого гриба при розламуванні повинен дзвінко хруснути .
  5. Якщо гриб пересушений , він при ламанні розкришиться.
  6. Якщо гриб не досушили – є ризик, що в подальшому він запліснявіє і зіпсується.
  7. Важливо при зберіганні періодично перевіряти якість грибів, щоб не пропустити їхнє псування.

Як правильно зберігати сушені гриби: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Нитки

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pixabay

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Гриби можна залишити на зберігання, як вони сушилися – нанизаними на нитки. Приміщення має бути темним, сухим, не жарким, добре провітрюваним. А самі гриби накрийте лляною або бавовняною тканиною , щоб уберегти від пилу і комах.

  • Лайфхак 2. Мішечки

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

Складіть сушені гриби в мішечки зі щільної тканини, заздалегідь прокип'ячені в сольовому розчині . Це на певний час запобіжить появі в них шкідників у вигляді харчової молі і жучків. Але тримати такі гриби слід подалі від пахучих продуктів.

  • Лайфхак 3. Картонні коробки
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Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

На дно картонних ящиків постеліть пергамент або кілька шарів паперу, висипте гриби тонким шаром і також прокладіть папером. Щоб запобігти попаданню всередину комах і зменшити запах, заклейте коробки скотчем.

  • Лайфхак 4. Пластикові контейнери

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

Тримати сушені гриби також можна у пластиковій тарі. Її переваги – герметичність. Але будьте обережні, тому що пластик іноді має специфічний запах , який може передатися грибам. Крім того, важливо, щоб гриби були абсолютно сухими, щоб не запліснявіли.

  • Лайфхак 5. Пакети

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

Перевага пакетів у тому, що вони займають мало місця . Але мінус – зберігати гриби потрібно акуратно, щоб не придавити і не поламати. Зсипте сухі гриби у пакети, трохи притисніть, щоб вийшло зайве повітря, і зав'яжіть або заклейте. Відправляйте в темне прохолодне приміщення.

  • Лайфхак 6. Скляні банки

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

Це один із найкращих способів , який зберігає герметичність, сухість і запах. Перш ніж закладати гриби, банки потрібно ретельно помити, пропарити, наприклад, над чайником і висушити. Розкладіть у банки сушені гриби, не надто трамбуючи, щоб вони не поламалися, і накрийте звичайною капроновою кришкою. Далі банки з грибами поставте у темне прохолодне місце.

  • Лайфхак 7. Порошок

Як зберігати гриби
Як зберігати гриби / Фото: Pinterest

Якщо гриби сильно кришаться, їх можна перетерти і зберігати у вигляді порошку , при бажанні змішавши разом зі спеціями і сіллю, а потім додавати у страви за смаком. Зберігати такий грибний порошок краще в скляному посуді.

Дивіться відео, як готувати грибівку з пенцаком:

Раніше ми розповідали, як підготувати полуницю до зимівлі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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