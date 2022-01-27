Як легко натерти сир: доступні способи

У багатьох рецептах є інгредієнт – тертий сир . Його додають у тісто та супи, їм посипають страви перед запіканням і вже готові салати для подачі.
Часто сиру потрібно зовсім небагато, але навіть 100-200 грамів продукту змушують господарок помучитися, тому що сир погано третиться , липне до тертки і рук, збивається у щільну грудку, та й тертку складно відмити від сирної маси. Як спростити цей процес? Читайте наші лайфхаки.
Як легко натерти сир: лайфхаки
- Лайфхак 1. Олія
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Змастіть рослинною олією тертку за допомогою пензлика, серветки або просто пальцями. Сир під час натирання не прилипатиме і не склеюватиметься.
- Лайфхак 2. Напрямок
Не хочете додавати олію? Тоді спробуйте терти сир в одному напрямку – зверху донизу . Так він злипатиметься набагато менше.
- Лайфхак 3. Тарілка
Натирайте сир не в миску, а безпосередньо над самою стравою, яку потрібно рівномірно посипати. Для цього тертку тримайте навісу та пересувайте над макаронами, салатом чи піцею. Так ви позбавте сир від зайвого зминання та злипання .
- Лайфхак 4. Стружка
Тверді сири легко терти в охолодженому вигляді – так вони не прилипають до тертки. А щоб отримати тонку стружку із твердого сиру, можна скористатися спеціальним ножем або овочерізкою . Втримати такий сир простіше за допомогою поліетиленової плівки.
- Лайфхак 5. Холод
Плавлений сирок або занадто м'який і жирний сир, перш ніж натирати добре охолодіть. Для цього зніміть із нього фольгу, загорніть у харчову плівку та помістіть у морозилку на 20-30 хвилин. Далі зніміть із сиру плівку і швидко натирайте – з таким продуктом набагато легше працювати, він не розмазується на тертці і не злипається. Важливо не перетримати сир у морозилці , щоб у нього не змінилася структура та смак.
- Лайфхак 6. Тертка
Щоб наслідки сирного приготування не наздогнали вас і не зіпсували життя, помийте тертку відразу ж після використання , бажано із щіткою. Тоді сир не встигне засохнути в отворах, і тертку буде набагато легше привести до ладу.
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