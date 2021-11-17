Як відбивати м'ясо, щоб бризки не розліталися на всі боки

Найніжніше м'ясо на відбивні або рулетики можна приготувати не тільки без шуму, а й без бризок по всій кухні.

Як відбивати м'ясо без бризок / Фото: Колаж: Сьогодні

Шніцель, рулети, крученики або відбивні – найсмачніші м'ясні страви. Але для їх приготування знадобиться попередня трудомістка підготовка м'яса – його треба відбити . Ця процедура розм'якшує м'язові волокна, і м'ясо стає ніжнішим.

Багато господарок не люблять цього робити, тому що виходить шумно і брудно: стукіт на всю квартиру, а бризки – по всіх стінах . Але існує кілька лайфхаків, які спростять вам це завдання. Кухню не доведеться довго відмивати, а сусіди не почують, що ви готуєте.

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Як правильно відбивати м'ясо: лайфхаки

Лайфхак 1. М'ясо

Як відбивати м'ясо / Фото: unsplash

Від вибраного м'яса залежить якість відбивних, а також час та сили, витрачені на їхнє приготування. М'ясо бажано вибирати молоде, не надто жилисте і не надто пісне . Для відбивних підійде будь-який вид – частіше вибирають свинину, але також популярні молода яловичина, баранина, філе курки або індика. Птиця по структурі – ніжніша і вимагатиме менше часу та сил.

Лайфхак 2. Заморожування

Як відбивати м'ясо / Фото: unsplash

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Краще, якщо м'ясо свіже, а не розморожене. Маленька хитрість: можна перед приготуванням покласти м'ясо буквально на кілька хвилин у морозилку , щоб воно ледве прихопилося морозом – так його краще різати, і воно буде менше бризкати соком.

Лайфхак 3. Нарізка

Як відбивати м'ясо / Фото: unsplash

Головний секрет приготування відбивних – правильне нарізування м'яса. Його важливо різати поперек волокон і не надто товстими шматочками – тоді воно вийде м'якшим і ніжнішим. М'ясо, нарізане вздовж волокон, а також товсті шматки, потребують великих зусиль і, відповідно, ударів молотка.

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Лайфхак 4. Молоток

Як відбивати м'ясо / Фото: pixabay

У молотка зазвичай дві робочі сторони – з великими та дрібними зубчиками . Головне навантаження припадає на великі зубчики – з ними робота йде швидше, а значить кількість ударів – менша. А ось дрібні зубчики дошліфовують роботу, а також обробляють краї відбивних.

Лайфхак 5. Плівка

Як відбивати м'ясо / Фото: pinterest

Є перевірений багатьма і популярний метод – обернути м'ясо харчовою плівкою . Секрет у тому, що плівку чи пакет бажано брати не тонкий, а міцніший, наприклад – для заморожування. Тоді він не розірветься від перших ударів молотка, перетворюючись на місиво, а протримається до кінця процедури, зберігаючи вашу кухню в чистоті.

Лайфхак 6. Рушник

Як відбивати м'ясо / Фото: pinterest

Кухонний рушник, бажано махровий, складений у 3-4 шари і поміщений під обробну дошку, в рази знизить рівень шуму від ударів, а ще частково захистить робочу поверхню від бризок, що розлітаються.

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