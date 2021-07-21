Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Краса на дачі

Кава для тіла

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Їжа

Як відкрити кришку пляшки, якщо вона не відкривається: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 19:24
Копіювати лінк
Руками, плоскогубцями, рушником і навіть дверима – як іще можна відкрити пляшку, що не піддається, читайте найрізноманітніші способи.
Як відкрити кришку пляшки
Як відкрити кришку пляшки / Фото: Unsplash

Хочеться пити, в руках жадана пляшка з безцінною рідиною, а кришка ніяк не відкручується – знайома ситуація? Як відкрити пляшку і дістатися бажаної вологи, читайте наші лайфхаки.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не тільки ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Зазвичай відкрити пластикову пляшки не становить великих труднощів навіть для дитини. Але іноді система дає збій – чи то через великий напор газу в напої, то чи через якийсь дефект кришки.

Читайте також:

Як можна відкрити кришку пляшки: лайфхаки і секрети

  • Лайфхак 1. Тканина

Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE

Якщо рука ковзає по пляшці, скористайтеся щільною тканиною – рушником, серветкою, краєм футболки тощо. Оберніть неслухняну пробку, щільно затисніть долонею і прокрутіть, поки не зірвете фіксуче кільце. Але будьте обережні, щоб не зіпсувати і не розтягнути одяг.

  • Лайфхак 2. Гаряча вода

Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE

Непокірну пляшку рекомендується потримати якийсь час під струменем гарячої води. За рахунок упаковки рідина в ній ще не встигне нагрітися, зате сама пробка під впливом температури розшириться, і її буде простіше відкрутити. Обережніше, не обпечіть пальці.

  • Лайфхак 3. Плоскогубці

Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА

У боротьбі за ковток води вам допоможуть пасатижі. Ними набагато зручніше щільно стиснути пробку і згорнути з пляшки, ніж голими руками. У ролі надійного фіксатора для пробки можна скористатися дверима, затиснувши в дверній коробці пляшку і прокручуючи її.

  • Лайфхак 4. Ніж

Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/TIMOXA LIFE

Ножем можна надсікти щільні сполучні смужки між кільцем і пробкою. Саме цей брак не дає вільно відкрити пляшку.

  • Лайфхак 5. Найхитріший спосіб

Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА
Як зняти кришку з пляшки / скріншот з YouTube/ЮТЯМБА

Просто озирніться навколо і попросіть когось сильнішого за вас. Дитині допоможе тато, слабкій дівчині – колега на роботі або попутник у вагоні. Добрі люди є скрізь, просто не бійтеся озвучувати їм свої потреби і прохання.

Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:

Раніше ми ділилися корисними лайфхаками, як врятуватися від комах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як пережити спеку
Прості лайфхаки
Місячний календар на тиждень
19-25 липня
Як Місяць впливає на наше життя
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути
Привітання на усі випадки життя
Для справжніх кулінарів
Більше хаків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти