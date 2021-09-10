Якщо ви вважаєте за краще чистити імбир, цей процес можна значно полегшити і прискорити за допомогою підручних засобів.

Як почистити імбир / Фото: Колаж: Сьогодні

Чистити або не чистити? Думки щодо кореня імбиру розділилися. Одні вважають, що будь-який рослинний продукт, добутий із землі, повинен бути ретельно почищений . Інші ж переконують в тому, що його достатньо просто гарненько помити .

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Чистити корінь імбиру – заняття непросте. Через його витіюватість, непередбачуваність і химерність форм, залізти ножем в усі куточки і щілини буває просто неможливо, і процес затягується надовго.

Крім того, найбільша кількість корисних речовин міститься саме у верхньому шарі , який найчастіше зрізається ножем. Але існує кілька доволі простих методів швидко очистити імбир від шкірки, при цьому не прибираючи цінні шари.

Як почистити імбир: лайфхаки

Лайфхак 1. Ложка

Як почистити імбир / Фото: Pinterest

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За рахунок округлої поверхні ложкою зручно зчищати верхню шкірку молодого і соковитого коренеплоду , При цьому цінна м'якоть під нею залишається. Міцно затисніть у руці шматочок імбиру потрібного розміру і ложкою з силою зішкребіть із нього шкірку.

Лайфхак 2. Ніж

Як почистити імбир / Фото: Pinterest

Аналогічно можна почистити імбир за допомогою ножа. Але діяти ним не як ріжучим інструментом, а як скребком . Рухи схожі на ті, коли ви чистите молоду картоплю, видаляючи лише верхню тонку шкірку.

Лайфхак 3. Овощечистка

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Як почистити імбир / Фото: Pinterest

Якісна гостра овощечистка або слайсер – це зручні інструменти для чищення будь-яких овочів і тонкого нарізання продуктів. Вони допоможуть і у випадку з імбиром. Товщина зрізуваної шкірки не повинна перевищувати 1-2 мм , тому що далі починається найцінніший шар.

Лайфхак 4. Металева мочалка

Як почистити імбир. Фото: скріншот з YouTube / Міс Чистота

Корінь імбиру спочатку помістіть на дві хвилини в прохолодну воду, щоб він трохи просочився. А потім потріть його металевою мочалкою. Дії проводьте з невеликою силою натискання , щоб не видалити зайве з кореня.

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