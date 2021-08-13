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Як правильно робити заготовки на зиму, щоб зберегти вітаміни – відповідь дієтолога

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
13 серпня, 17:35
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З'їсти взимку літні овочі – корисно і смачно. У самому розпалі сезон заготівель: одні варять і консервують, інші морозять і сушать
Як правильно робити заготовки на зиму, щоб зберегти вітаміни
Як правильно робити заготовки на зиму, щоб зберегти вітаміни / Фото: Unsplash

Але ось який варіант заготовки на зиму найкорисніший і якими ягодами варто запастися насамперед – з'ясували далі.

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Які запаси на зиму роблять українці

Запаси на холодну пору року Ольга Горецька почала робити, як тільки настав фруктовий сезон. Експериментувала з заморожуванням і фруктів, і овочів. Від торішнього запасу нічого не залишилося.

Зізнається, що охоче і сушила б, і консервувала, тому що свої фрукти все ж корисніше магазинних в зимовий період, але в квартирі на це не вистачає місця:

Морозильна камера невелика є і там ми це можемо все зберігати, банки з консервацією нам, на жаль, ставити ніде, як і дігедратор – чудова річ, де можна сушити і фруктові чіпси, і грибочки, і навіть м'ясо.

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Інша господиня Ірина Артамонова користується дігедратором вже не один десяток років :

Я експериментую – сушу: сливи, прямо з кісточками, апельсин, можна лайм, лимон, ківі, яблука Симиренка або такі кислуваті, з кислинкою.

З таких заготовок взимку варить не тільки компот, але і додає до десертів і м'ясних страв. Оскільки переконана: самостійно приготоване – корисніше магазинного.

Консервація – популярний спосіб заготівлі на зиму
Консервація – популярний спосіб заготівлі на зиму / Фото: Pixabay

За словами Ірини, сухофрукти гарні, тим, що їх не кип'ятять, в них менший вміст цукру і вони довше зберігаються.

Крім сушки фруктів і овочів, робить також заготовки консервованих овочів і ягід:

  • компот із черешні,
  • компот з вишні,
  • заправка для борщу,
  • заправка для супу,
  • кетчуп,
  • кабачки,
  • огірки,
  • помідори,
  • варення з шоколадом з вишні.

Чи корисно робити такі заготовки на зиму – відповідь дієтолога

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Консервацію сім'я Артамонових уплітає за обидві щоки і вважає, що вітаміни з власного городу – хороша підтримка для імунітету. Дієтологи ж кажуть – не всі способи заготовки корисні.

Вишні чудово заморожуються на зиму
Вишні чудово заморожуються на зиму / Фото: Depositphotos

Дієтолог Олександр Кущ назвав найвдаліший варіант заготівлі овочів і фруктів на зиму:

Фактично при варінні, коли ми робимо різні варення, джеми, при висушуванні, вони практично всі випаровуються, вітамінна цінність таких продуктів падає, тому заморозка – найоптимальніший варіант.

Найкраще для цього підходить:

  • вишня,
  • смородина,
  • агрус,
  • чорниця,
  • полуниця.

А ось малину краще не заморожувати, або ж відразу молоти в пюре.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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