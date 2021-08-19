Духовка, мікрохвильова піч, каструля, мультиварка і навіть чайник допоможуть вам убезпечити тару перед закатуванням і зберегти заготовки на зиму.

Як правильно стерилізувати банки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сезон заготовок на зиму в самому розпалі. Але щоб ваша робота не затьмарилася зіпсованою закаткою і бомбажом, важливо правильно обробляти банки перед консервацією.

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Перед тим як піддавати банки обробці гарячою температурою, обов'язково перевірте їх на цілісність , щоб на склі не було відколів і тріщин.

Як стерилізувати банки: лайфхаки

Лайфхак 1. Пара

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

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Один із найбільш щадних способів обробки банок перед закатуванням – обробка парою. Для цього кип'ятять каструлю з водою, зверху кладуть решітку, на яку встановлюють банки догори дном. Потім зніміть банки і поставте на чистий сухий рушник також догори дном.

маленьким банкам достатньо 6-8 хвилин ; банки об'ємом 1-2 л обробляються 10-15 хвилин ; банки 3 л і більше повинні пропаритися 20-25 хвилин .

Лайфхак 2. Чайник

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

Якщо вам потрібно небагато маленьких банок, їх можна обробити парою над чайником. Налийте в нього воду наполовину, поставте закип'ятити і повісьте на горлечко банку на 8-10 хвилин . Потім перенесіть її на чистий рушник, а на її місце повісьте наступну банку.

Лайфхак 3. Духовка

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

Велика частина патогенних мікроорганізмів гине при температурі 100°С. Таких умов можна досягти, якщо поставити банки в холодну духовку і виставити температуру на 100-110°С . Час стерилізації, незалежно від об'єму тари – 20 хвилин з моменту, коли духовка розігріється до зазначеної температури.

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Потім вимкніть духовку і залиште на кілька хвилин, щоб банки трохи охололи. Діставайте ємності сухим, а не мокрим рушником, інакше скло може лопнути через перепад температур.

Лайфхак 4. Мультиварка або пароварка

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

Наповніть чашу мультиварки або пароварки водою і покладіть в неї кришки. Встановіть насадку пари і помістіть на неї банки горличком вниз. Виберіть режим " Варіння на пару ". Після закипання банки повинні стерилізувати стільки ж, скільки і над каструлею. Потім перенесіть банки і кришки на чистий сухий рушник до висихання.

Лайфхак 5. Мікрохвильова піч

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

Взагалі мікрохвильовка не дуже підходить для стерилізації. Принцип її роботи в тому, що магнітні хвилі впливають на молекули за рахунок різниці зарядів, а скло є діелектриком. Але якщо налити в банки воду, їх можна простерилізувати.

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Наповніть банки на 1,5-2 см водою, поставте в мікрохвильовку, виберіть максимальну потужність і увімкніть таймер на 5 хвилин . Коли вода закипить, а банки зсередини вкриються великими краплями, злийте воду і перенесіть банки горличком вниз на чистий сухий рушник.

Лайфхак 6. Окріп

Як стерилізувати банки / Фото: Pinterest

Помістіть банки в каструлю, налийте воду так, щоб вона повністю їх покрила. Доведіть воду до кипіння і проваріть банки 15-20 хвилин . Потім перенесіть їх на чистий рушник горличком вниз, щоб вони повністю висохли.

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