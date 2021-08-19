Як перевірити, чи свіжі яйця: 3 простих лайфхаки

Щоб не використовувати зіпсований продукт, вам навіть не знадобиться розбивати яйця – це можна зробити візуально.

Як перевірити свіжість яєць / Фото: Колаж: Сьогодні

Купуючи продукти в магазині або на ринку, або ж заглядаючи в надра свого холодильника, ви іноді задається питанням, наскільки свіжі яйця ?

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Адже по шкаралупі складно визначити, як давно вони з'явилися на цей світ. І навіть розбите яйце просигналить неприємним запахом, тільки якщо воно вже зовсім зіпсоване.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Щоб убезпечити себе від несумлінності продавців або власної забудькуватості, пропонуємо кілька дієвих способів, як визначити свіжість яєць. І тоді ви будете впевнені в якості продукту, а ваш обід і зусилля не будуть зіпсованими.

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Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки

Лайфхак 1. Опустити в воду

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Як перевірити свіжість яєць / Фото: Pinterest

Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:

якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже; яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто; яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.

Лайфхак 2. Струсити

Як перевірити свіжість яєць. Фото: скріншот із YouTube/Без Фартука

Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:

нічого не чути – яйце свіже; через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості; явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.

Лайфхак 3. Розбити

Як перевірити свіжість яєць. Фото: скріншот із YouTube/Без Фартука

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Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в плоску тарілку:

якщо жовток щільний і опуклий, а білок в'язкий, пружний і добре тримається навколо жовтка – яйце свіже; якщо яйце розтеклося по тарілці, жовток не випирає, а білок рідкий – яйце вже старе.

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