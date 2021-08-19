Як перевірити, чи свіжі яйця: 3 простих лайфхаки

Купуючи продукти в магазині або на ринку, або ж заглядаючи в надра свого холодильника, ви іноді задається питанням, наскільки свіжі яйця ?
Адже по шкаралупі складно визначити, як давно вони з'явилися на цей світ. І навіть розбите яйце просигналить неприємним запахом, тільки якщо воно вже зовсім зіпсоване.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Щоб убезпечити себе від несумлінності продавців або власної забудькуватості, пропонуємо кілька дієвих способів, як визначити свіжість яєць. І тоді ви будете впевнені в якості продукту, а ваш обід і зусилля не будуть зіпсованими.
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Як перевірити свіжість яєць: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опустити в воду
Наберіть в миску холодну воду і помістіть в неї яйце:
- якщо яйце горизонтально лежить на дні – воно свіже;
- яйце трохи піднялося або встало вертикально – не першої свіжості, але його можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто;
- яйце спливло на поверхню води – воно зіпсоване.
- Лайфхак 2. Струсити
Піднесіть яйце до вуха і трохи потрясіть його:
- нічого не чути – яйце свіже;
- через дві секунди з'явилося відчуття, що вміст всередині бовтається – яйце не першої свіжості;
- явно чутні булькання, сплески і хлюпання – яйце зовсім несвіже.
- Лайфхак 3. Розбити
Акуратно розбийте яйце, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в плоску тарілку:
- якщо жовток щільний і опуклий, а білок в'язкий, пружний і добре тримається навколо жовтка – яйце свіже;
- якщо яйце розтеклося по тарілці, жовток не випирає, а білок рідкий – яйце вже старе.
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