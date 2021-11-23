Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Кулінарія

Як зробити формочки для кексів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 листопада, 16:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб тісто не прилипало до стінок, а мафіни виглядали гарно, користуйтеся спеціальними формочками.
Як зробити формочки для мафінів
Як зробити формочки для мафінів / Фото: Колаж: Сьогодні

Випічка – річ приємна і смачна у всіх сенсах. Але іноді буває так, що спекти хочеться, наприклад, кексики, і продукти є, і настрій, а ось готувати – немає в чому. Або ж не хочеться довго возитися з відмиванням металевих форм. У цьому випадку на виручку прийдуть власноруч зроблені формочки . Як і з чого їх зробити, читайте у наших лайфхаках.

Як зробити формочки для кексів: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Формочки для кексів із фольги

Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest
Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest

Реклама

Вам знадобиться звичайна кухонна фольга , яка призначена для випікання, та склянка.

  1. Відірвіть шматок фольги і складіть його вчетверо з таким розрахунком, щоб отриманим квадратом вдалося обернути склянку.
  2. Переверніть склянку догори дном .
  3. Зверху на склянку покладіть фольгу і гарненько притисніть її , щоб вона прийняла форму склянки.
  4. Зніміть форму зі склянки і зріжте кути, що стирчать , щоб її краї вийшли рівні.
  • Лайфхак 2. Формочки для кексів із паперу

Як зробити формочки для кексів / Фото: unsplash
Як зробити формочки для кексів / Фото: unsplash

При випіканні маффінів, окрім формочок із металу або фольги, дуже зручно використовувати паперові вставки. Вони допомагають дістати кексики цілими, тісто не прилипає , та й самі формочки потім набагато легше мити. А принцип виготовлення той самий, що і при роботі з фольгою.

Реклама
  1. Наріжте пергамент на квадрати, які за розміром збігаються з вашими формочками.
  2. Візьміть ту ж саму склянку і переверніть її .
  3. Зверху на склянку покладіть аркуш паперу і гарненько притисніть його , щоб він прийняв форму склянки.
  4. Зніміть паперову форму зі склянки і при бажанні підрівняйте краї , зрізавши зайві кути.
  5. Тепер вкладіть паперові формочки у фольгу і можете наливати тісто .
  • Лайфхак 3. Красиві паперові формочки для кексів

Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest
Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest

Якщо кекси призначені для гостинців або гарної подачі , ви можете зробити для них більш ошатний варіант формочок. Для цього вам знадобляться металеві форми і красивий папір для випічки, наприклад, із малюнком.

  1. Проміряйте лінійкою чи ниткою розмір металевої форми: дно плюс подвійна висота стін – отримаєте потрібний діаметр кола .
  2. Виріжте коло із зазначеним діаметром із щільного паперу або картону – це буде шаблон .
  3. Відмотайте пергамент, складіть його гармошкою , обмалюйте за шаблоном і виріжте відразу кілька кружечків.
  4. Потім візьміть тарілку з водою і зануріть у неї пергамент на кілька хвилин, щоб він намок .
  5. По черзі вкладіть пергаментні кружки у металеві форми, вставляючи одну в одну , щоб папір набув потрібної форми.
  6. Відправляйте всю конструкцію у розігріту духовку на 15 хвилин .
  7. Дістаньте з духовки форми та дайте їм охолонути , а потім звільніть папір із форм.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати печиво.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти