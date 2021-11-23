Щоб тісто не прилипало до стінок, а мафіни виглядали гарно, користуйтеся спеціальними формочками.

Як зробити формочки для мафінів / Фото: Колаж: Сьогодні

Випічка – річ приємна і смачна у всіх сенсах. Але іноді буває так, що спекти хочеться, наприклад, кексики, і продукти є, і настрій, а ось готувати – немає в чому. Або ж не хочеться довго возитися з відмиванням металевих форм. У цьому випадку на виручку прийдуть власноруч зроблені формочки . Як і з чого їх зробити, читайте у наших лайфхаках.

Як зробити формочки для кексів: лайфхаки

Лайфхак 1. Формочки для кексів із фольги

Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest

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Вам знадобиться звичайна кухонна фольга , яка призначена для випікання, та склянка.

Відірвіть шматок фольги і складіть його вчетверо з таким розрахунком, щоб отриманим квадратом вдалося обернути склянку. Переверніть склянку догори дном . Зверху на склянку покладіть фольгу і гарненько притисніть її , щоб вона прийняла форму склянки. Зніміть форму зі склянки і зріжте кути, що стирчать , щоб її краї вийшли рівні.

Лайфхак 2. Формочки для кексів із паперу

Як зробити формочки для кексів / Фото: unsplash

При випіканні маффінів, окрім формочок із металу або фольги, дуже зручно використовувати паперові вставки. Вони допомагають дістати кексики цілими, тісто не прилипає , та й самі формочки потім набагато легше мити. А принцип виготовлення той самий, що і при роботі з фольгою.

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Наріжте пергамент на квадрати, які за розміром збігаються з вашими формочками. Візьміть ту ж саму склянку і переверніть її . Зверху на склянку покладіть аркуш паперу і гарненько притисніть його , щоб він прийняв форму склянки. Зніміть паперову форму зі склянки і при бажанні підрівняйте краї , зрізавши зайві кути. Тепер вкладіть паперові формочки у фольгу і можете наливати тісто .

Лайфхак 3. Красиві паперові формочки для кексів

Як зробити формочки для кексів / Фото: pinterest

Якщо кекси призначені для гостинців або гарної подачі , ви можете зробити для них більш ошатний варіант формочок. Для цього вам знадобляться металеві форми і красивий папір для випічки, наприклад, із малюнком.

Проміряйте лінійкою чи ниткою розмір металевої форми: дно плюс подвійна висота стін – отримаєте потрібний діаметр кола . Виріжте коло із зазначеним діаметром із щільного паперу або картону – це буде шаблон . Відмотайте пергамент, складіть його гармошкою , обмалюйте за шаблоном і виріжте відразу кілька кружечків. Потім візьміть тарілку з водою і зануріть у неї пергамент на кілька хвилин, щоб він намок . По черзі вкладіть пергаментні кружки у металеві форми, вставляючи одну в одну , щоб папір набув потрібної форми. Відправляйте всю конструкцію у розігріту духовку на 15 хвилин . Дістаньте з духовки форми та дайте їм охолонути , а потім звільніть папір із форм.

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