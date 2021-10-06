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Як зберегти солодкий і соковитий буряк до самої весни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 жовтня, 18:39
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Якщо зберігати буряк правильно, він долежить до наступного врожаю і не зів'яне.
Як зберігати буряк
Як зберігати буряк / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало просто виростити хороший урожай солодкого і смачного буряка. Важливо ще й зберегти його щоб коренеплоди пролежали всю зиму, не зіпсувалися і не втратили свою соковитість, свіжість та смак. Як правильно це зробити і на які особливості звернути увагу, читайте в нашій статті.

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Як зберігати буряк: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Коли копати буряки

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Час збирання буряка багато в чому залежить від погоди. Важливо встигнути зібрати буряк до перших морозів , інакше він не буде довго зберігатися. Прибирати буряк потрібно в суху погоду, щоб земля при цьому була податливою. Для цього полив припиняють як мінімум за два тижні до збирання. А ось якщо зарядили дощі, то зі збором бажано поквапитися.

  • Лайфхак 2. Як збирати урожай

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

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Буряк підкопують вилами або лопатою. Потім йому обрізають бадилля, залишивши близько 1,5-2 см і хвостик. Буряк має просохнути 2-3 години. Його не потрібно мити, достатньо струсити бруд, при цьому не пошкодивши шкірку. Важливо перед зберіганням обов'язково видалити всі пошкоджені і підгнилі коренеплоди.

  • Лайфхак 3. Умови зберігання

Оптимальна температура зберігання для коренеплодів становить 2-4°С . Найкраще тримати буряк у підвалі або льосі. Якщо температура підніметься до +7°С, буряк почне проростати, випускаючи паростки. Має бути досить висока вологість до 80-90% , щоб плоди не втратили соковитість і не зморщилися. Також важлива вентиляція, інакше буряк може запліснявіти і натягнути неприємні запахи.

  • Лайфхак 4. Зберігання з картоплею

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

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Буряк чудово співіснує у погребі з картоплею. Його розкладають у 2-3 шари поверх картоплі . У цих коренеплодів виходить симбіоз за рахунок того, що картопля віддає надлишок своєї вологи буряку.

  • Лайфхак 5. У піску

Один із популярних способів зберігання коренеплодів – це пісок. Для цього потрібні щільні ящики, на дно яких засипається шар у 3 см вологого піску , потім викладається шар буряка, щоб він не стикався один з одним. І знову засипають пісок – і так до кінця ящика.

  • Лайфхак 6. У тирсі

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

Можна зберігати буряк у тирсі – це хороший наповнювач, який запобігає псуванню коренеплодів. Бажано використовувати суху тирсу хвойних дерев . Принцип закладання в тирсу такий же – пошарово, і щоб буряк не торкався один одного.

  • Лайфхак 7. У торфі

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

Хороший консервант і матеріал для зберігання буряків – це торф. У ньому овочі не проростають, не сохнуть і не зморщуються. На дно ящика насипають шар торфу завтовшки 5 см , а зверху пошарово викладається буряк так, щоб він не стикався один з одним.

  • Лайфхак 8. У пакеті

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

Буряк чудово зимує в поліетиленових мішках. Відразу пакети зав'язують, але після появи конденсату їх потрібно розв'язати, залишивши отвір для випаровування зайвої вологи .

  • Лайфхак 9. У контейнерах

Як зберігати буряк / Фото: pinterest
Як зберігати буряк / Фото: pinterest

Великий врожай буряка можна зберігати на городі . Для цього викопують яму глибиною півметра, туди ставлять ящики і поміщають у них буряк. Зверху накривають товстим шаром соломи і засипають землею.

Раніше ми розповідали, як зробити теплі грядки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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