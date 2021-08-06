Як прибрати запах часнику

Часник – чудова пряність, яка додає ні з чим незрівняного пікантного аромату як у сирі, так і в готові страви, особливо в українській кухні. Але цей же самий запах часто звертається на шкоду.
По-перше, наїстися часнику і вийти в люди вважається поганим тоном, тому що часниковий перегар із рота огидно пахне. По-друге, ефірні олії, що містяться в часнику, намертво в'їдаються в шкіру рук, надовго залишаючи стійкий неприємний запах після контакту з овочем.
Як видалити запах часнику, щоб не позбавляти себе задоволення часникових страв? Є безліч способів, про які ми розповімо в наших лайфхаках.
Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.
Як видалити запах часнику: лайфхаки
- Лайфхак 1. Жуйка
Перше, що багатьом хочеться зробити після того, як вони поїли часник – гарненько почистити зуби. А якщо такої можливості немає, то пожувати жуйку. Не відмовляйте собі в такому бажанні, але майте на увазі, що ефект буде недовговічним – рівно настільки, наскільки вистачить жуйки.
- Лайфхак 2. М'ята
Найкраще часниковий запах нейтралізує м'ята. Ця рослина містить велику кількість фенольних сполук, які прибирають перегар. Достатньо пожувати свіжий листочок м'яти або випити м'ятний чай.
- Лайфхак 3. Яблука
Звичайні яблука також добре усувають часниковий запах з рота. Причому, щоб, ситно пообідавши, не травмувати себе й оточуючих неприємним ароматом, можна з'їсти яблуко як до, так і після поїдання часнику. Воно почне працювати і нейтралізує собою часник.
- Лайфхак 4. Салат
Листя салату також містять достатню кількість фенолів, а тому добре борються із запахом часнику.
- Лайфхак 5. Цитрусові
Лимон і апельсин непогано справляються з проблемою неприємного запаху, тому що мають більш виражений аромат, здатний перетягнути увагу на себе.
- Лайфхак 6. Метал
А ось щоб прибрати стійкий запах на пальцях, перед тим як різати або терти часник, потріть у руках якийсь предмет із нержавіючої сталі під струменем холодної води. А після роботи з часником повторіть цю процедуру.
Раніше ми розповідали, як позбутися запаху в холодильнику.