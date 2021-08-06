Як прибрати запах часнику

Перед тим як вийти в люди після тісного контакту з часником, попийте заспокійливий чай або підкріпіться апельсином.

Як видалити запах часнику / Фото: Колаж: Сьогодні

Часник – чудова пряність, яка додає ні з чим незрівняного пікантного аромату як у сирі, так і в готові страви, особливо в українській кухні. Але цей же самий запах часто звертається на шкоду.

По-перше, наїстися часнику і вийти в люди вважається поганим тоном, тому що часниковий перегар із рота огидно пахне. По-друге, ефірні олії, що містяться в часнику, намертво в'їдаються в шкіру рук, надовго залишаючи стійкий неприємний запах після контакту з овочем.

Як видалити запах часнику, щоб не позбавляти себе задоволення часникових страв? Є безліч способів, про які ми розповімо в наших лайфхаках.

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Як видалити запах часнику: лайфхаки

Лайфхак 1. Жуйка

Як видалити запах часнику / Фото: Unsplash

Перше, що багатьом хочеться зробити після того, як вони поїли часник – гарненько почистити зуби. А якщо такої можливості немає, то пожувати жуйку. Не відмовляйте собі в такому бажанні, але майте на увазі, що ефект буде недовговічним – рівно настільки, наскільки вистачить жуйки.

Лайфхак 2. М'ята

Як видалити запах часнику / Фото: Pixabay

Найкраще часниковий запах нейтралізує м'ята. Ця рослина містить велику кількість фенольних сполук, які прибирають перегар. Достатньо пожувати свіжий листочок м'яти або випити м'ятний чай.

Лайфхак 3. Яблука

Як видалити запах часнику / Фото: Unsplash

Звичайні яблука також добре усувають часниковий запах з рота. Причому, щоб, ситно пообідавши, не травмувати себе й оточуючих неприємним ароматом, можна з'їсти яблуко як до, так і після поїдання часнику. Воно почне працювати і нейтралізує собою часник.

Лайфхак 4. Салат

Як видалити запах часнику / Фото: Pixabay

Листя салату також містять достатню кількість фенолів, а тому добре борються із запахом часнику.

Лайфхак 5. Цитрусові

Як видалити запах часнику / Фото: Unsplash

Лимон і апельсин непогано справляються з проблемою неприємного запаху, тому що мають більш виражений аромат, здатний перетягнути увагу на себе.

Лайфхак 6. Метал

Як видалити запах часнику / Фото: Pinterest

А ось щоб прибрати стійкий запах на пальцях, перед тим як різати або терти часник, потріть у руках якийсь предмет із нержавіючої сталі під струменем холодної води. А після роботи з часником повторіть цю процедуру.

Раніше ми розповідали, як позбутися запаху в холодильнику.