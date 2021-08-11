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Як вибрати стиглу і смачну диню: чотири метода

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
11 серпня, 17:00
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Цього літа дині за ціною такі ж, як і кавуни. Хоча завжди жовта ягода в два-три рази дорожче, ніж зелена. Тому українці можуть із задоволенням поласувати улюбленою сезонною смакотою
Як вибрати стиглу і смачну диню
Як вибрати стиглу і смачну диню / Фото: Unsplash

Шеф-кухар Микита Розумний в програмі "Ранку з Україною" на каналі "Україна" розповів, за якими параметрами слід вибирати диню.

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Читайте також, як зрозуміти, що в кавуні або дині є нітрати.

Чому кавун і диня зараз в одну ціну

Зараз вартість кавунів – 12 гривень за кілограм, а дині – іноді навіть по 10 грн! Для України це нонсенс! Але за словами продавців – це не дуже дешево. Все через дощове літо. Адже дині не можуть лежати довго в полы у воді, як кавуни. Тому їх треба швидше продати.

/ Фото: freepik.com

Як правильно вибирати диню

Журналісти програми "Ранок з Україною" вирушили на ринок, де перевірили кілька методів, як вибрати дозрілу і солодку диню:

  • перший метод – аромат плоду;
  • другий метод – сухий хвостик;
  • третій метод – тактильний, слід натиснути на плід, щоб перевірити його стиглість;
  • четвертий метод – глухий звук.
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Шеф-кухар Микита Розумний назвав свій спосіб перевірки дині на стиглість:

Злегка хлопніть по дині – у неї на відміну від кавуна повинен бути глухий звук, а у кавуна – дзвінкий. Але в нашому випадку, з 2-х обраних динь, ароматна – не відповідає критеріям звучання, а та, яка без запаху – має глухий звук при постукуванні.

Експерт також дав кілька порад, як вибрати диню за тактильними характеристиками:

Треба злегка натиснути пальцем на шкірку, якщо вона провалюється, м'яка – це хороший, стиглий плід. Якщо ви натиснули і залишився відбиток пальця на шкірці – це значить, що плід перезрілий.

В результаті з двох динь – ароматної і немає, перевірку на зрілість пройшла диня без запаху. Тому вибирати диню за ароматом не варто! Треба постукати і почути глухий звук, перевірити, щоб хвостик не був сухим, а шкірка залишалася пружною.

Дивіться відео, як вибрати смачну диню:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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