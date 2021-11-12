Різдвяний піст 2021-2022: наочний календар харчування по днях

Щороку наприкінці листопада стартує багатоденний Різдвяний піст, який у 2021 році розпочнеться у неділю, 28 листопада.
Як правильно харчуватися за церковними канонами, що можна, а що категорично не можна їсти в різні дні посту, дізнайтесь у нашій статті. Також ми публікуємо наочний та зручний календар харчування на кожен день Різдвяного посту 2021-2022.
Різдвяний піст 2021-2022: особливості періоду
Різдвяний або Пилипів піст триває 40 днів , завершуючись 6 січня, напередодні свята Різдва Христового , на честь якого і отримав свою назву.
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Цей багатоденний піст, незважаючи на свою тривалість, вважається не найсуворішим . Церковний статут вимагає у всі дні посту не вживати жодних продуктів тваринного походження. У заборонений список потрапляють м'ясо, молоко, яйця, а також їхні похідні – ковбаси, копченості, сири, вершкове масло, сметана, здоба тощо.
Рибу дозволено не у всі дні. Також не завжди можна їсти їжу, що пройшла теплову обробку – варену, тушковану, смажену. Є дні, коли взагалі допустима лише сира їжа.
Основні продукти під час Різдвяного посту – це овочі, фрукти, зелень, ягоди, гриби, крупи, насіння, горіхи, а також борошно, хліб, мед, сухофрукти, олія. Їх можна їсти сирими, наприклад, у вигляді салатів або готувати варені, тушковані, запечені, квашені страви, робити пісну випічку, піцу або вареники. Також можна пити соки, морси, киселі, чай.
Різдвяний піст 2021-2022 – календар харчування по днях тижня
З 28 листопада по 19 грудня:
- Понеділок – гаряча їжа без додавання олії.
- Вівторок, четвер, субота, неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино.
- Середа п'ятниця – сухоїдіння, тобто їжа, що не пройшла термічну обробку.
З 20 грудня по 1 січня:
- Понеділок – гаряча їжа без олії.
- Вівторок четвер – гаряча їжа з олією.
- Середа п'ятниця – сухоїдіння.
- Субота неділя – гаряча їжа з олією, риба, вино.
З 2 по 6 січня:
- Неділя – гаряча їжа з олією.
- Понеділок, середа – сухоїдіння.
- Вівторок – гаряча їжа без олії.
- 6 січня, Святвечір – суворий піст до сходу першої зірки.
Після закінчення Різдвяного посту у перший прийом їжі, тобто на розговіння їдять сочиво – особливий вид куті, що готується із зерен пшениці або рису із додаванням меду, сухофруктів, маку, ізюму, горіхів.
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