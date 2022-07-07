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Навіщо кидають у воду сірники, коли варять яйця: оригінальна хитрість

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 липня, 15:51
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Народні засоби на кухні іноді дивують, але все одно працюють.
Навіщо у воду з яйцями кидають сірники
Навіщо у воду з яйцями кидають сірники / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Існує безліч способів, як приготувати яйця. У деяких випадках, наприклад, для салатів, яйця варять круто .

Щоб яйце при варінні не лопнуло , не витекло і не втратило естетичного вигляду, кожна господиня користується своїм секретом. А їх насправді чимало.

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Як варити яйця, щоб вони не витекли: лайфхаки

  • Одні чекають годинами, щоб яйця із холодильника нагрілися до кімнатної температури . У цьому випадку вважається, що вони не тріснуть у воді, що швидко закипає.
  • Інші сиплють у каструлю соду . Достатньо однієї ложки.
  • Хтось для такого ж результату ллє у воду оцет , приблизно стільки ж.
  • Вважається, що міцний соляний розчин також убереже яйця від витікання, навіть якщо шкаралупа тріснула.
  • Перед варінням оглядають яйця на предмет цілісності шкаралупи . Зрозуміло, що тріснуте яйце – перший кандидат на витікання.
  • А ще хитрість полягає у методі варіння: яйцям дають закипіти, а потім зменшують вогонь до мінімуму щоб вода не бурлила.

Але існує ще один оригінальний спосіб зберегти яєчну масу в шкаралупі і запобігти її витіканню назовні. Однак мало хто може знайти наукове пояснення цього методу.

Щоб шкаралупа не тріснула і вміст яйця не вилився у воду, під час варіння до яйця додають сірники . Достатньо 3-5 штук, причому можна брати вже перегорілі або відламати в них сірчану головку. Так що сірники на кухні потрібні не тільки для того, щоб запалити конфорку.

До речі, замість сірників підійдуть і дерев'яні зубочистки – ефект буде такий самий, яйця не виллються.

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Раніше ми розповідали, як швидко почистити часник. Також вам буде корисно дізнатися, як можна швидко розм'якшити вершкове масло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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