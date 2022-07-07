Навіщо кидають у воду сірники, коли варять яйця: оригінальна хитрість

Народні засоби на кухні іноді дивують, але все одно працюють.

Навіщо у воду з яйцями кидають сірники / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Існує безліч способів, як приготувати яйця. У деяких випадках, наприклад, для салатів, яйця варять круто .

Щоб яйце при варінні не лопнуло , не витекло і не втратило естетичного вигляду, кожна господиня користується своїм секретом. А їх насправді чимало.

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Як варити яйця, щоб вони не витекли: лайфхаки

Одні чекають годинами, щоб яйця із холодильника нагрілися до кімнатної температури . У цьому випадку вважається, що вони не тріснуть у воді, що швидко закипає.

. У цьому випадку вважається, що вони не тріснуть у воді, що швидко закипає. Інші сиплють у каструлю соду . Достатньо однієї ложки.

. Достатньо однієї ложки. Хтось для такого ж результату ллє у воду оцет , приблизно стільки ж.

, приблизно стільки ж. Вважається, що міцний соляний розчин також убереже яйця від витікання, навіть якщо шкаралупа тріснула.

також убереже яйця від витікання, навіть якщо шкаралупа тріснула. Перед варінням оглядають яйця на предмет цілісності шкаралупи . Зрозуміло, що тріснуте яйце – перший кандидат на витікання.

. Зрозуміло, що тріснуте яйце – перший кандидат на витікання. А ще хитрість полягає у методі варіння: яйцям дають закипіти, а потім зменшують вогонь до мінімуму щоб вода не бурлила.

Але існує ще один оригінальний спосіб зберегти яєчну масу в шкаралупі і запобігти її витіканню назовні. Однак мало хто може знайти наукове пояснення цього методу.

Щоб шкаралупа не тріснула і вміст яйця не вилився у воду, під час варіння до яйця додають сірники . Достатньо 3-5 штук, причому можна брати вже перегорілі або відламати в них сірчану головку. Так що сірники на кухні потрібні не тільки для того, щоб запалити конфорку.

До речі, замість сірників підійдуть і дерев'яні зубочистки – ефект буде такий самий, яйця не виллються.

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