Навіщо кидають у воду сірники, коли варять яйця: оригінальна хитрість

Існує безліч способів, як приготувати яйця. У деяких випадках, наприклад, для салатів, яйця варять круто .
Щоб яйце при варінні не лопнуло , не витекло і не втратило естетичного вигляду, кожна господиня користується своїм секретом. А їх насправді чимало.
Як варити яйця, щоб вони не витекли: лайфхаки
- Одні чекають годинами, щоб яйця із холодильника нагрілися до кімнатної температури . У цьому випадку вважається, що вони не тріснуть у воді, що швидко закипає.
- Інші сиплють у каструлю соду . Достатньо однієї ложки.
- Хтось для такого ж результату ллє у воду оцет , приблизно стільки ж.
- Вважається, що міцний соляний розчин також убереже яйця від витікання, навіть якщо шкаралупа тріснула.
- Перед варінням оглядають яйця на предмет цілісності шкаралупи . Зрозуміло, що тріснуте яйце – перший кандидат на витікання.
- А ще хитрість полягає у методі варіння: яйцям дають закипіти, а потім зменшують вогонь до мінімуму щоб вода не бурлила.
Але існує ще один оригінальний спосіб зберегти яєчну масу в шкаралупі і запобігти її витіканню назовні. Однак мало хто може знайти наукове пояснення цього методу.
Щоб шкаралупа не тріснула і вміст яйця не вилився у воду, під час варіння до яйця додають сірники . Достатньо 3-5 штук, причому можна брати вже перегорілі або відламати в них сірчану головку. Так що сірники на кухні потрібні не тільки для того, щоб запалити конфорку.
До речі, замість сірників підійдуть і дерев'яні зубочистки – ефект буде такий самий, яйця не виллються.
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