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СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Чим полити кущі малини, щоб ягоди не були червивими

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 липня, 15:53
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Своєчасна обробка малини народними засобами позбавить її шкідників.
Як захистити малину від черв'яків
Як захистити малину від черв'яків / Фото: Unsplash

Малина вважається невибагливою рослиною, яке при мінімальному догляді та витратах часу і сил дає чудові духмяні солодкі плоди .

Але, збираючи врожай, дачники іноді стикаються з неприємністю – усередині ягід виявляються черв'яки, і малина від цього втрачає всю свою привабливість. Відомими ворогами цього чагарника є малинний жук, гронна листовійка, малина муха.

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Що робити у цій ситуації? Існує кілька простих засобів, як врятувати малину від шкідників , про які ми розповімо у нашій статті.

Як позбавитися від черв'яків у малині: лайфхаки

  • Сода . Обробка малини харчовою содою дає гарний ефект. Візьміть кип'ячену воду та розчиніть у ній соду із розрахунку 5 ст. ложок на 10 л води. Остудіть розчин та обприскуйте кущі малини в період до цвітіння. Процедуру повторюйте 1 раз на 5-7 днів. Сода не зіпсує смаку та якості ягід, зате знищить черв'яків.
  • Марганцівка . Приготуйте розчин із розрахунку 0,5 г на 10 л води. Розведений розчин має бути злегка рожевим. Періодично обприскуйте малину цим розчином.
  • Гірчиця . Ще один спосіб поливу та обприскування – гірчичний розчин. Розведіть 20 г гірчиці на 10 л води.
  • Тютюн . Зробіть настоянку тютюну із розрахунку 200 г тютюнового листя на 10 л окропу. Залишіть настоюватися на 1 день, потім процідіть та використовуйте для обприскування кущів.
  • Піжма . Для приготування настою додайте 350 г сушеної трави в 10 л окропу та проваріть іще 20 хвилин. Потім відвар остудіть, профільтруйте і використовуйте для обробки малини.
  • Рослини . Крім обробки чагарників їх можна убезпечити від навали шкідників, висадивши поруч із малинником цибулю та часник. Їхній сильний запах відлякує шкідливих комах, а натомість приваблює корисних – жужелиць та дзюрчалок.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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