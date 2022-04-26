Що посадити у тіні: огляд плодових рослин

Є рослини, яким для гарного врожаю необов'язкове постійне сонячне світло.

Що добре росте у тіні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Кожен дачник хоче з максимальною користю засадити свою ділянку, щоб рослини плодоносили, приносили врожай і радували око. Одним із актуальних питань є – що можна посадити на дачі в тіні .

Зазвичай дача або садок мають різні ділянки за ступенем затінювання. Грядки на городі, як правило, весь день знаходяться під сонцем, під деревами і біля паркану буває тінь, а кудись сонячні промені взагалі не дістають. Ось там найкраще почуватимуться тінелюбні культури , про які ми розповімо у нашій статті.

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Овочеві культури

Тенелюбні овочі / Фото: pexels

Буряк. У коренеплода, що росте в тіні, на відміну від посадженого на сонці, активно росте бадилля, яке можна використовувати для приготування супу або салату. А самі овочі бувають невеликого розміру, зате ніжніші за структурою та смаком.

У коренеплода, що росте в тіні, на відміну від посадженого на сонці, активно росте бадилля, яке можна використовувати для приготування супу або салату. А самі овочі бувають невеликого розміру, зате ніжніші за структурою та смаком. Зелень. Деякі трави, наприклад, щавель, рукола, кінза, салат, шпинат, селера, петрушка, чудово почуваються в тіні дерев. Їхнє листя виростає більшим, виходить м'якшим і соковитішим, ніж на сонячних ділянках.

Деякі трави, наприклад, щавель, рукола, кінза, салат, шпинат, селера, петрушка, чудово почуваються в тіні дерев. Їхнє листя виростає більшим, виходить м'якшим і соковитішим, ніж на сонячних ділянках. Хрін. Ця рослина саме більше віддає перевагу тіні, її листя краще розростається і довго залишається ніжним. А коріння виростає великим і м'ясистим.

Ця рослина саме більше віддає перевагу тіні, її листя краще розростається і довго залишається ніжним. А коріння виростає великим і м'ясистим. Часник. Якщо ви не фанат супер-ядреного варіанта цього плода, а додаєте в їжу часник як пікантну приправу, то можете висадити грядку в тіні дерев. Його зубки будуть трохи дрібнішими, ніж на світлі, зате ви заощадите місце на городі.

Якщо ви не фанат супер-ядреного варіанта цього плода, а додаєте в їжу часник як пікантну приправу, то можете висадити грядку в тіні дерев. Його зубки будуть трохи дрібнішими, ніж на світлі, зате ви заощадите місце на городі. Черемша. Ще одна пікантна трава, що поєднує в собі смак часнику і цибулі, любить рости в тіні дерев і легко обходитися без активного сонця.

Ще одна пікантна трава, що поєднує в собі смак часнику і цибулі, любить рости в тіні дерев і легко обходитися без активного сонця. Капуста. Більшість сортів капусти, зокрема брокколі та кольрабі, не потребують сильного та постійного освітлення, зате люблять високу вологість. Найкраще висадити капусту там, де сонця не буде після обіду. Але при повній тіні можуть активізуватися капустяні шкідники – слимаки та равлики.

Більшість сортів капусти, зокрема брокколі та кольрабі, не потребують сильного та постійного освітлення, зате люблять високу вологість. Найкраще висадити капусту там, де сонця не буде після обіду. Але при повній тіні можуть активізуватися капустяні шкідники – слимаки та равлики. Картопля. Якщо недостатньо освітлених ділянок картоплю запросто можна посадити в трохи затіненому місці і не забувати поливати.

Ягідні чагарники

Які чагарники добре ростуть без сонця / Фото: pexels

Малина. Королева тінистих ділянок. Якщо у вас є незайнятий безвітряний і темний клаптик землі вздовж паркану або за будинком, посадіть там духмяну малину – її ягоди в тіні будуть більшими і соковитішими.

Королева тінистих ділянок. Якщо у вас є незайнятий безвітряний і темний клаптик землі вздовж паркану або за будинком, посадіть там духмяну малину – її ягоди в тіні будуть більшими і соковитішими. Ожина. Ще один тенелюбний чагарник, який росте і дає гарний урожай у півтіні за умови постійного зволоження ґрунту.

Ще один тенелюбний чагарник, який росте і дає гарний урожай у півтіні за умови постійного зволоження ґрунту. Смородина. Відкрите сонце згубне для смородини, а ось у затінених та безвітряних місцях, біля споруд та з великою кількістю вологи дасть гарний урожай.

Відкрите сонце згубне для смородини, а ось у затінених та безвітряних місцях, біля споруд та з великою кількістю вологи дасть гарний урожай. Аґрус. Це універсальна культура, яка приживається на будь-якій ділянці. Аґрус любить рости й дозрівати в тіні плодових дерев, радуючи рясним урожаєм.

Раніше ми розповідали, як і коли сіяти зелень на ділянці. Щоб ваші рослини не засохли, дізнайтесь, як правильно поливати город. А щоб ділянка радувала око, зробіть на ній клумби з багаторічників.