Як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах

Якщо ви помітили на листі улюбленої квітки білий порошок, схожий на борошно , який легко видаляється пальцем – це має вас насторожити. Не спокушайтеся, побороти борошнисту росу так просто не вийде, вона швидко повернеться, і доведеться вжити серйозних заходів, інакше рослина загине.
Крім серйозної хімії існує багато перевірених народних способів позбутися борошнисторосяних грибків. Як боротися з борошнистою росою , як поливати і чим обприскувати рослину, дізнайтесь у нашій статті. Чим швидше ви почнете, тим більше шансів у вашої квітки вижити.
Як боротися з борошнистою росою: лайфхаки
- Лайфхак 1. Правильний догляд
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Боротися з борошнистою росою ефективніше у комплексі з іншими заходами. Не обприскуйте хвору рослину водою і поливайте лише після висихання верхнього шару ґрунту. При можливості проредіть, видаліть хворе і старе листя, яке торкається землі, замініть верхній шар грунту. І поставте квітку на світліше, сонячне місце .
- Лайфхак 2. Сода та мило
Візьміть 25 г кальцинованої або харчової соди, розчиніть у 5 л гарячої води, влийте 5 г рідкого господарського мила. Охолодженим розчином обприскуйте квітку і верхній шар ґрунту 2-3 рази через тиждень.
- Лайфхак 3. Марганцівка
Зробіть слабкий розчин марганцівки із розрахунку 0,5 г порошку на 2 л води. Обробляйте заражену рослину 2-3 рази з інтервалом у 5 днів .
- Лайфхак 4. Мідний купорос
Ефективний засіб у боротьбі з борошнистою росою. У склянці гарячої води розведіть 5 г мідного купоросу. Окремо у 5 л теплої води розчиніть 50 г мила. У мильний розчин тонкою цівкою і весь час розмішуючи, влийте розчин із купоросом. Обприскуйте квітку 2-3 рази через тиждень.
- Лайфхак 5. Гірчиця
У 5 л гарячої води розчиніть 1 ст. ложку сухої гірчиці. Остудіть і використовуйте розчин для обприскування та поливу зараженої рослини.
- Лайфхак 6. Часник
Також проти борошнистої роси рятує настій часнику. Подрібніть невелику голівку часнику , залийте 1 л води та настоюйте 1 день. Потім процідіть та обприскуйте заражену рослину.
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