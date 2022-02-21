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Як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 лютого, 18:35
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Вживайте заходів, як тільки ви виявили на рослині перші ознаки зараження

Якщо ви помітили на листі улюбленої квітки білий порошок, схожий на борошно , який легко видаляється пальцем – це має вас насторожити. Не спокушайтеся, побороти борошнисту росу так просто не вийде, вона швидко повернеться, і доведеться вжити серйозних заходів, інакше рослина загине.

Крім серйозної хімії існує багато перевірених народних способів позбутися борошнисторосяних грибків. Як боротися з борошнистою росою , як поливати і чим обприскувати рослину, дізнайтесь у нашій статті. Чим швидше ви почнете, тим більше шансів у вашої квітки вижити.

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Як боротися з борошнистою росою: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Правильний догляд

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pixabay
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pixabay

Боротися з борошнистою росою ефективніше у комплексі з іншими заходами. Не обприскуйте хвору рослину водою і поливайте лише після висихання верхнього шару ґрунту. При можливості проредіть, видаліть хворе і старе листя, яке торкається землі, замініть верхній шар грунту. І поставте квітку на світліше, сонячне місце .

  • Лайфхак 2. Сода та мило

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest

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Візьміть 25 г кальцинованої або харчової соди, розчиніть у 5 л гарячої води, влийте 5 г рідкого господарського мила. Охолодженим розчином обприскуйте квітку і верхній шар ґрунту 2-3 рази через тиждень.

  • Лайфхак 3. Марганцівка

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest

Зробіть слабкий розчин марганцівки із розрахунку 0,5 г порошку на 2 л води. Обробляйте заражену рослину 2-3 рази з інтервалом у 5 днів .

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  • Лайфхак 4. Мідний купорос

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest

Ефективний засіб у боротьбі з борошнистою росою. У склянці гарячої води розведіть 5 г мідного купоросу. Окремо у 5 л теплої води розчиніть 50 г мила. У мильний розчин тонкою цівкою і весь час розмішуючи, влийте розчин із купоросом. Обприскуйте квітку 2-3 рази через тиждень.

  • Лайфхак 5. Гірчиця

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest

У 5 л гарячої води розчиніть 1 ст. ложку сухої гірчиці. Остудіть і використовуйте розчин для обприскування та поливу зараженої рослини.

  • Лайфхак 6. Часник

Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest
Як боротися з борошнистою росою / Фото: pinterest

Також проти борошнистої роси рятує настій часнику. Подрібніть невелику голівку часнику , залийте 1 л води та настоюйте 1 день. Потім процідіть та обприскуйте заражену рослину.

Раніше ми розповідали, як із кісточки виростити екзотику вдома: ТОП-7 цікавих рослин з фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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