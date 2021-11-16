Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Як робити осіннє обприскування саду

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 листопада, 15:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Осіннє викорінююче обприскування дерев допомагає позбутися хвороб і знищити шкідників перед зимівлею.
Як обприскувати дерева восени
Як обприскувати дерева восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збирання врожаю та перед настанням зими важливо підготувати рослини до морозів і наступного весняного сезону. А для цього слід зайнятися обприскуванням саду .

Як правильно обробляти дерева хімічними препаратами, які застосовувати, у які терміни проводити обприскування, читайте у наших лайфхаках.

Реклама

Взагалі, викорінююче обприскування – не найважливіша процедура, і без неї восени можна обійтися. Але тоді у вас додасться роботи навесні, а її на ділянці буде і так під зав'язку.

Як робити осінню обробку дерев: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Терміни обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest
Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Обробка дерев проводиться після завершення листопада , коли дерева оголилися і перейшли у стан спокою. У цей час бруньки на них закриваються і стають невразливими для агресивних хімічних розчинів. Тому важливо не поспішати, а дочекатися, коли на деревах не залишиться листя. У різних регіонах, залежно від погоди, це може бути початок, середина і навіть кінець листопада.

Реклама
  • Лайфхак 2. Як підготувати сад до обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: unsplash
Як обприскувати дерева восени / Фото: unsplash

  1. Перед обприскуванням слід прибрати з-під дерев усі рослинні рештки – гілки, листя, траву, бадилля тощо, особливо якщо ви плануєте використовувати їх для компосту та добрива, щоб на них не потрапила хімія.
  2. Якщо ви спостерігали, що дерева хворіли, тоді обрізки гілок і опале листя не варто відправляти у компостну яму, а краще спалити чи утилізувати .
  3. Звільніть ствольні круги тому що їх також потрібно обробити розчином. У землі під деревами скупчуються личинки та збудники захворювань. А хімія їх знезаразить та ліквідує.
  4. Найкраще обробляти сад обприскувачами, які здатні робити сильний напір рідини та створювати завись у вигляді туману . Так засіб надійніше проникне у всі найдрібніші тріщини, щілини та пори в корі рослин.
  • Лайфхак 3. Обробка карбамідом

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest
Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Карбамід або сечовина – це препарат, що має властивості фунгіциду та інсектициду. Тобто він здатний знищити переважну більшість збудників грибкових захворювань, а також яйця і личинки шкідників, які залишилися зимувати у корі дерев. Для профілактичної обробки здорових рослин достатньо зробити розчин із розрахунку 200-300 г сечовини на 10 л води . Якщо дерева уражені паршою, борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями, концентрацію потрібно підвищити: 500-700 г на 10 л води .

Реклама
  • Лайфхак 4. Обприскування купоросом

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest
Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Для обробки саду використовується розчин залізного купоросу чи мідного купоросу. Щоб обприскувати здорові дерева, вам знадобиться концентрація засобу із розрахунку 200-300 г на 10 л води . Хворі та заражені рослини потрібно обробляти серйозніше: 500-600 г на 10 л води . Залізний купорос також можна використовувати разом із сечовиною.

  • Лайфхак 5. Бордоська рідина для обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest
Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Бордоська рідина є розчином мідного купоросу з вапном і є фунгіцидом. Для осіннього обприскування використовують 3%-й розчин. Така обробка отримала назву блакитної за свій колір. А після обприскування дерева набувають ніжно-блакитного відтінку.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як використовувати опале листя.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
8 - 14 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти