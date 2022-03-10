Як готувати ґрунт під посадку: ТОП-5 шкідливих добавок для розсади

З приходом весни настає час підготовки розсади. Важливо не лише вибрати хороше насіння та сорти овочів, але також правильно підготувати землю для вирощування розсади . Адже від цього залежить сила і здоров'я рослин, а значить – майбутній урожай.
У кожної городньої культури, чи то перець, огірки чи помідори, можуть бути свої уподобання. Але існують складові, які не потрібно додавати у будь-яку ґрунтосуміш. Незважаючи на свою популярність і часте застосування для дорослих рослин, ці інгредієнти можуть завдати шкоди незміцнілій розсаді .
Як готувати ґрунт для розсади і що не можна додавати: лайфхаки
- Лайфхак 1. Глина
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Цей популярний мінерал, який часто присутній у ґрунті, робить його щільним та важким для рослин. Він не пропускає ні повітря, ні воду, що дуже погано відбивається на молодих рослинах, які можуть загинути від браку харчування та вологи.
- Лайфхак 2. Пісок
Не кожен вид піску підходить для посадки. Кар'єрний або будівельний пісок містить багато глини, він не родючий і не має поживних речовин , що згубно для розсади. А ось для створення ґрунтосуміші використовують річковий пісок, бо він легший, чистіший та не має інших домішок.
- Лайфхак 3. Гній
Гній у суміші можна застосовувати лише перепрілий. А ось свіжий гній згубний для розсади. При попаданні у ґрунт він виділяє гази та тепло , що погано впливає на молоді рослини – вони можуть загинути через перегрівання. Крім того, у гною можуть зберегтися збудники інфекцій, насіння бур'янів та личинки шкідників.
- Лайфхак 4. Компост
Суперечливе питання серед дачників щодо додавання компосту ув ґрунт. Під час бродіння органічних залишків виділяється велика кількість тепла , і це призводить до пошкодження молодих корінців, загибелі насіння та паростків. Також у процесі перепрівання з компосту йде азот, який необхідний для нормального зростання молодих рослин. А ось якісний визрілий компост розсаді корисний.
- Лайфхак 5. Тирса
Тирса часто використовується для пророщування насіння. Вона добре пропускає повітря і вологу, сприяючи розвитку міцної кореневої системи рослин. Проте свіжа тирса не містить корисних речовин і може послужити повноцінною заміною грунту. А тому вирощена на тирсі розсада має слабкі та тонкі стебла, повільно росте. Як тільки на ній з'являється перший листок, рослину потрібно пересаджувати у відповідний грунт.
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