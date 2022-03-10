Як готувати ґрунт під посадку: ТОП-5 шкідливих добавок для розсади

Що не можна додавати у ґрунт для розсади, щоб не знищити майбутній урожай.

Як підготувати грунт для розсади / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

З приходом весни настає час підготовки розсади. Важливо не лише вибрати хороше насіння та сорти овочів, але також правильно підготувати землю для вирощування розсади . Адже від цього залежить сила і здоров'я рослин, а значить – майбутній урожай.

У кожної городньої культури, чи то перець, огірки чи помідори, можуть бути свої уподобання. Але існують складові, які не потрібно додавати у будь-яку ґрунтосуміш. Незважаючи на свою популярність і часте застосування для дорослих рослин, ці інгредієнти можуть завдати шкоди незміцнілій розсаді .

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Як готувати ґрунт для розсади і що не можна додавати: лайфхаки

Лайфхак 1. Глина

Небезпечні добавки в ґрунт для розсади / Фото: wikipedia.org

Цей популярний мінерал, який часто присутній у ґрунті, робить його щільним та важким для рослин. Він не пропускає ні повітря, ні воду, що дуже погано відбивається на молодих рослинах, які можуть загинути від браку харчування та вологи.

Лайфхак 2. Пісок

Небезпечні добавки у ґрунт для розсади / Фото: pixabay

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Не кожен вид піску підходить для посадки. Кар'єрний або будівельний пісок містить багато глини, він не родючий і не має поживних речовин , що згубно для розсади. А ось для створення ґрунтосуміші використовують річковий пісок, бо він легший, чистіший та не має інших домішок.

Лайфхак 3. Гній

Небезпечні добавки в ґрунт для розсади / Фото: wikipedia.org

Гній у суміші можна застосовувати лише перепрілий. А ось свіжий гній згубний для розсади. При попаданні у ґрунт він виділяє гази та тепло , що погано впливає на молоді рослини – вони можуть загинути через перегрівання. Крім того, у гною можуть зберегтися збудники інфекцій, насіння бур'янів та личинки шкідників.

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Лайфхак 4. Компост

Небезпечні добавки в ґрунт для розсади / Фото: wikipedia.org

Суперечливе питання серед дачників щодо додавання компосту ув ґрунт. Під час бродіння органічних залишків виділяється велика кількість тепла , і це призводить до пошкодження молодих корінців, загибелі насіння та паростків. Також у процесі перепрівання з компосту йде азот, який необхідний для нормального зростання молодих рослин. А ось якісний визрілий компост розсаді корисний.

Лайфхак 5. Тирса

Небезпечні добавки у ґрунт для розсади / Фото: pixabay

Тирса часто використовується для пророщування насіння. Вона добре пропускає повітря і вологу, сприяючи розвитку міцної кореневої системи рослин. Проте свіжа тирса не містить корисних речовин і може послужити повноцінною заміною грунту. А тому вирощена на тирсі розсада має слабкі та тонкі стебла, повільно росте. Як тільки на ній з'являється перший листок, рослину потрібно пересаджувати у відповідний грунт.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.