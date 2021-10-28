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Як зберігати урожай взимку прямо в грядці

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 жовтня, 17:10
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Є овочі, які не тільки не бояться морозів, але ще й стають смачнішими від такого оригінального способу зберігання.
Як зберігати урожай взимку
Як зберігати урожай взимку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, що робити та як врятувати врожай від заморозків. Щось доведеться пустити у переробку, бо мороз змінює і смак, і структуру багатьох овочів, ягід та фруктів. Але існують плоди, які непогано почуваються, залишаючись у землі на всю зиму.

Якщо у вас великий урожай, а місця для зберігання обмаль, можете сміливо залишити частину коренеплодів прямо на грядці до самої весни.

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Як зберегти урожай до весни в землі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Топінамбур

Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest
Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest

Земляна груша – це один із найкращих зимівників, який рекомендується залишати у землі до весни навіть без укриття і викопувати за необхідності. Справа в тому, що зберігати викопані плоди важче, ніж у ґрунті, у них слаборозвинений пробковий шар і вони швидко сохнуть. Та й за зиму топінамбур продовжує рости, перебуваючи в землі, тож урожай до весни навіть підвищується.

  • Лайфхак 2. Морква

Як зберігати врожай узимку / Фото: pixabay
Як зберігати врожай узимку / Фото: pixabay

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Морква також може перебувати у ґрунті без особливої шкоди, але її краще підготувати до зимівлі. У коренеплода зрізається бадилля, яке добре використовуватим для вкриття овочів на зиму. Також укривати врожай можна шаром соломи, мульчі або листя завтовшки 15-20 см. А зверху ще знадобиться плівка та сніг. Майте на увазі, що до весни морква може почати підсихати і обростати корінням , а тому такі коренеплоди краще вживати для приготування, а не у свіжому вигляді.

  • Лайфхак 3. Пастернак, петрушка, селера

Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest
Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest

Білий корінь цілком стерпно почувається в зимовій грядці. Наприклад, пастернак від низької температури стає навіть смачнішим , а від зберігання в льоху стає м'яким. Аналогічно моркві з овочів зрізається бадилля. Потім коренеплоди підгортають землею шаром приблизно 10 см. Зверху потрібно накрити грядки для захисту від морозу гілками, соломою, мульчею або іншим покривним матеріалом. А після відлиги навесні укриття треба зняти, щоби культура не запарилася. Вже за місяць визріє свіжа молода зелень.

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  • Лайфхак 4. Цибуля та часник

Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest
Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest

Також не бояться зимувати у ґрунті дрібна цибуля, цибуля-порей зимових сортів та часник. Весною з них можна отримати ранню зелень , а прибирають її з ґрунту після появи квіткових стрілок. Цибулю-порей потрібно підгортати до половини стебла і мульчувати шаром торфу.

  • Лайфхак 5. Дайкон

Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest
Як зберігати врожай узимку / Фото: pinterest

Японська редька добре зимує у землі. Цій культурі потрібно забезпечити бортики з дощок , заглиблені на 15 см у ґрунт. Щоб дайкон зберігся, перед заморозками видаляють бадилля, а посадку засипають шаром піску в 5 см і вкривають мульчею.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як правильно очистити теплицю восени: важливі етапи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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