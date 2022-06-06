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Як і навіщо поливати домашні квіти мінералкою

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 червня, 10:40
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Одним квітам мінеральна вода корисна, а для інших вона смертельна.
Навіщо поливати квіти мінералкою
Навіщо поливати квіти мінералкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато квітникарів через бажання покращити стан своїх рослин не бояться експериментів. Один із способів догляду за квітами – полив мінеральною водою . Ось тільки не всім рослинам вона підходить.

Чи можна поливати мінеральною водою кімнатні рослини, як і навіщо це робити? Як сприймають мінералку різні види квітів ? Дізнайтесь у нашій статті.

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Яким квітам корисна мінеральна вода

Все залежить від місця зростання рослини в природі. Якщо батьківщина квітки – пустеля з бідним засоленим грунтом, браком вологи, що містить розчинені мінерали, вона звикла отримувати воду з мінеральними домішками.

Які рослини можна поливати мінералкою/ Фото: pixabay
Які рослини можна поливати мінералкою/ Фото: pixabay

Сукуленти, алое, грошове дерево люблять такий полив мінералкою. Насичення ґрунту невеликою кількістю солей йде їм на користь . Рослини розростаються, стають яскравішими. У кактусів добре формуються колючки. Листя бегоній набуває блиску.

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Майте на увазі, що полив мінералкою має бути помірним, не частіше ніж один раз на місяць . Крім того, перед поливом важливо дати воді відстоятись добу, щоб з неї випарилася вуглекислота.

Яким рослинам мінералка шкідлива

У тропіках багато квітів ростуть у вологому кліматі, деякі – у підвішеному стані, харчуючись дощовою водою, яка за своїм складом дуже м'яка та містить мінімум мінеральних солей. Таким рослинам і в домашніх умовах потрібна лише очищена та відстояна вода, без додаткової мінералізації.

Для яких квітів мінеральна вода є згубною / Фото: pixabay
Для яких квітів мінеральна вода є згубною / Фото: pixabay

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Тож для ніжної орхідеї, азалії, камелії, антуріуму мінеральна вода небезпечна . Після поливу квіти скидають бутони, що іще не розкрилися, чахнуть і гинуть.

Також від жорсткої мінеральної води на стінках горщиків, на поверхні ґрунту та у глибині земляної грудки з'являється білий соляний наліт , який погано впливає на зростання та розвиток рослин. Ґрунт стає жорстким, що перешкоджає доступу кисню до коріння, а перенасичення мікроелементами заважає рослині розвиватися правильно.

Яка вода оптимальна для поливу рослин

Вода для кімнатних квітів має бути м'якою, з невеликою кількістю солей, без хлору та вуглекислого газу, а також помірно теплою. Найкраще для поливу кімнатних рослин підходить вода:

  • річкова;
  • дощова;
  • тала зі снігу;
  • відстояна водопровідна.

Раніше ми розповідали, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах. А щоб ваша ділянка радувала око, зробіть на ній клумби з багаторічників.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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