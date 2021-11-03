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Як використовувати опале листя

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 листопада, 18:56
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Залишити на ділянці, спалити чи пустити на добрива – у кожному методі є свої плюси та мінуси.
Як використовувати опале листя
Як використовувати опале листя / Фото: Колаж: Сьогодні

Що робити з опалим листям? Таким питанням задаються багато дачників восени, коли врожай уже зібраний, а ділянки вкриваються гарним різнокольоровим килимом. Це красиво, але така краса незабаром змінюється на похмурий вигляд і бруд під ногами.

Листя розносить вітром, воно тягнеться за ногами в будинок, а полежавши певний час, стає слизьким і навіть небезпечним. Які способи утилізації опалого листя можна застосувати? Читайте у наших лайфхаках.

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Як використовувати опале листя: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Компост

Що робити з опалим листям / Фото: pinterest
Що робити з опалим листям / Фото: pinterest

Виконавши свою головну функцію на кущі або дереві, навіть після відмирання листя ще принесе користь в ім'я майбутнього врожаю. Перегниваючи та розкладаючись, листова маса стає чудовим добривом . Опале листя відправляють у компостні ями або садові контейнери, де вже йде процес бродіння від закладених зіпсованих плодів, бадилля, бур'янів та іншої органіки.

  • Лайфхак 2. Теплі грядки

Що робити з опалим листям / Фото: pinterest
Що робити з опалим листям / Фото: pinterest

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Інший варіант використання листя – теплі грядки. Воно не гниє у компостній кучі, віддаючи тепло на вітер, а створює можливість обігріву для майбутніх сходів і заразом живить їх . Нижні шари теплої грядки, перегниваючи природним чином, стають біопаливом. В результаті в такий ґрунт можна буде висаджувати рослини на два-три тижні раніше, ніж на звичайні грядки. Складіть листя у великі мішки, якщо ви вирішили облаштувати грядки не восени, а навесні.

  • Лайфхак 3. Мульчування

Що робити з опалим листям / Фото: pinterest
Що робити з опалим листям / Фото: pinterest

Опале листя також можна використовувати як мульчу. Розкидайте вологе листя на незайнятих ділянках землі. Воно перешкоджатиме зростанню бур'янів, вимиванню з ґрунту мінералів, вивітрюванню, а також утворенню твердої кірки на глинистих ґрунтах, бо не пропустить сонячне проміння.

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  • Лайфхак 4. Зола

Що робити з опалим листям / Фото: pinterest
Що робити з опалим листям / Фото: pinterest

Багато господарів просто спалюють листя, гілки, траву та інше органічне сміття на ділянці, отримуючи таким чином золу. Її також використовують як добрива. Однак тут є і свої мінуси – це шкодить навколишньому середовищу, створює пожежну небезпеку, особливо при сильному вітрі, та й запах диму надовго залишається.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як доглядати малину після плодоношення.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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