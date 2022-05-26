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Як використовувати цукор у саду та городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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26 травня, 10:40
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Цукор не зробить плоди солодшими, зате підгодує, удобрить та захистить від шкідників
Як застосувати цукор у саду та городі
Як застосувати цукор у саду та городі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, які продукти харчування знадобляться для підгодівлі на городі. А тепер пропонуємо дізнатися, як можна використовувати для рослин цукор.

Проти шкідників

Цукор бореться із шкідливими комахами / Фото: pinterest
Цукор бореться із шкідливими комахами / Фото: pinterest

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Солодка приманка допоможе зберегти врожай від численних шкідників на городі: метеликів, ос, капустянок тощо. Міцний цукровий сироп розливають по блюдцях або пластикових склянках, додають трохи дріжджів, щоб з'явився запах бродіння, і розставляють на грядках. Шкідники злітаються на приманку та прилипають до солодощів .

Для залучення бджіл

Цукром можна заманити бджіл / Фото: pixabay
Цукром можна заманити бджіл / Фото: pixabay

Ще одна солодка приманка, але цього разу безпечна. Її роблять у період цвітіння саду для залучення бджіл та запилення. Плодові дерева і кущі обприскують солодким розчином з розрахунку 1 ч. ложка цукру на 1 літр води.

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Для підживлення рослин

Цукор корисний для рослин / Фото: pinterest
Цукор корисний для рослин / Фото: pinterest

Глюкоза потрібна рослинам для харчування, розвитку, швидкого зростання кореневої системи. Періодично цукор застосовують для підживлення багатьох культур.

  • Помідори : 0,5 кг цукру, 1 кг дріжджів, 5 л води змішати до повного розчинення, настояти 3-4 години, потім розбавити водою у співвідношенні 1:10 і полити кореневу систему.
  • Огірки : 150 г цукру, 10 г дріжджів, 5 л води змішати та настояти протягом 7 днів. Потім отриману суміш розвести з водою з розрахунку 250 мл на 5 л і полити рослини, витрачаючи 1 л на 1 кущ.
  • Капуста : 3 ст. ложки цукру, 100 г дріжджів, 5 л води настояти до повного бродіння, потім розвести водою у відсотковому співвідношенні 1:10 і полити рослини.

Для приготування зеленого настою

Цукор використовується для добрива / Фото: pinterest
Цукор використовується для добрива / Фото: pinterest

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Ще одне цінне і корисне добриво для рослин, що містить азот та калій – це зелений настій. Головна його перевага в натуральності та економічності . Щоб його приготувати, зібрані бур'яни, траву, бадилля заливають водою, додають кілька ложок цукру і настоюють протягом кількох днів, щоб настій забродив.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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