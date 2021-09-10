Як використовувати сидерати для поліпшення ґрунту і підвищення врожаю

Помідори люблять конюшину, люпин і рапс, а ось щавель і шпинат не терплять гречку – які сидерати краще висаджувати для різних культур.

Як використовувати сидерати / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збору врожаю з грядок, багато городників сіють на них сидерати. Це рослини, які вирощують спеціально для подальшого закладення у грунт.

Щоб зупинити процес руйнування грунту, відновити родючість землі , наситити її азотом, потрібно частіше збільшувати в ній кількість органіки. Досягається це як саме допомогою рослин-сидератів.

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Крім того, сидерація допомагає підтримувати правильну сівозміну, яка полягає в чергуванні городніх культур на ділянці. Не всі рослини можна висаджувати одну після іншої, тому що життєдіяльність перших може погано позначитися на їхніх послідовниках і, як результат – на врожаї. А от сидерати саме відновлюють нормальний баланс речовин у грунті .

Підзимній посів сидератів, який проводиться восени, має ряд переваг:

звільняє час для посіву ранніх городніх культур; висаджені восени сидерати довше перебувають у грунті ; їхнє коріння краще розпушує землю і звільняє мінеральні солі, важливі для пізніх культур; зелена маса сидератів захищає молоді сходи рослин від заморозків і сильного весняного сонця; після скошування осінні сидерати служать мульчею для грядок.

Існує багато різновидів сидератів, які мають свої особливості застосування і будуть корисні для одних або інших культур. Дізнайтеся з наших лайфхаків, як використовувати сидерати і які рослини краще за все підійдуть для вашої ділянки.

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Як використовувати різні види сидератів: лайфхаки

Лайфхак 1. Як застосовувати бобові сидерати

Як використовувати сидерати: люпин / Фото: Pixabay

До бобових сидератів відносяться: вика, кормові боби, люпин, конюшина, люцерна, буркун, сочевиця. Якщо наступного року ви плануєте висаджувати редис, помідори, перець, огірки, кабачки, баклажани, картоплю, капусту, гарбуз , то посадіть бобові сидерати на цих грядках.

Лайфхак 2. Для чого підходять гречані сидерати

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Як використовувати сидерати: гречка / Фото: Pixabay

Гречка має універсальну здатність знижувати кислотність землі, а також збагачувати її фосфором і калієм. Так що вона – чудовий сидерат для більшості культур . Єдине – не варто сіяти її перед висадкою щавлю і шпинату.

Лайфхак 3. Як використовувати злакові сидерати

Як використовувати сидерати: овес / Фото: Pixabay

До найбільш цінних злакових сидератів відносяться: овес, жито, ячмінь, райгас однорічний. Ці рослини підвищують вологопроникність землі та збільшують рівень азоту і калію в грунті. При цьому вони успішно борються з нематодами. Після злакових висаджують рослини з родини пасльонових: помідори, перець, картоплю, баклажани, а також огірки, кабачки і гарбуз .

Лайфхак 4. Кому корисні хрестоцвіті сидерати

Як використовувати сидерати: ріпак / Фото: Pixabay

До цього виду сидератів відносяться: гірчиця біла, ріпак, маснична редька. Вони збагачують землю калієм і фосфором, а також проганяють нематод, слимаків, дротяників. Хрестоцвітні сидерати добре сприймають: помідори, огірки, кабачки, баклажани, перець, картопля, гарбуз, морква, петрушка, кріп .

Лайфхак 5. Як використовується фацелія

Як використовувати сидерати: фацелія / Фото: Pixabay

Ця гарна рослина – просто універсальний сидерат, який практично не має недоліків і може бути використаний для висадки будь-яких культур . Фацелія невибаглива, не потребує складного догляду, швидко зростає.

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