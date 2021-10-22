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Як використовувати яблука опад на ділянці

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 жовтня, 18:58
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Навіть опалі яблука ще можуть послужити для майбутнього врожаю, якщо їх правильно переробити.
Як використовувати падалицю
Як використовувати падалицю / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо яблук вродило забагато, але при цьому не всі вони якісні, то перед дачниками виникає питання, чи можна кудись дівати опад, крім як викинути, і як його застосувати в господарстві.

Залишати падалицю просто так гнити на ділянці – тільки бруд розводити. Вивозити кудись – зайвий клопіт. А все ж таки навіть погані яблука – це органіка, що може принести користь.

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Як використовувати яблука падалицю: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Заготовки

Як використовувати падалицю / Фото: pinterest
Як використовувати падалицю / Фото: pinterest

Не поспішайте вибраковувати все підряд. Якщо є вільний час, відразу ж переберіть впалі яблука. Цілком можливо, що 20-30, а то і 50% падалиці ще можна пустити в переробку , якщо яблука впали від вітру або дозрівання, а не від псування. Обрізати хороші частини і зробити сушку, джем, сік або вино. При нинішніх високих цінах на продукти такий натурпродукт – це очевидна економія. Та й якість домашніх фруктів набагато вища за покупні.

  • Лайфхак 2. Утилізація

Як використовувати падалицю / Фото: pinterest
Як використовувати падалицю / Фото: pinterest

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Незалежно від того, як ви вирішили використовувати опад, важливо не залишати яблука під деревами . Справа в тому, що падалиця – найперше джерело інфекції та шкідників. Найчастіше падають червиві яблука або заражені гниллю і грибковими інфекціями. Плодожерка з яблук незабаром повертається на дерево доїдати ще цілий урожай. А плодова гниль може заразити своїми спорами оточуючі рослини.

  • Лайфхак 3. Компост

Як використовувати падалицю / Фото: pinterest
Як використовувати падалицю / Фото: pinterest

Падалицю добре використовувати для компосту. Тільки майте на увазі, що компостування яблук потрібно робити закритим, інакше на ділянці з'явиться багато комах, та до того ж воно може стати джерелом інфекцій. Опад слід регулярно скидати в компостну яму, раз у 2-3 дні, а потім засипати шаром землі. Щоб грунт не став занадто кислотним, до яблучного компосту потрібно додавати багато золи, вапна чи доломітового борошна.

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  • Лайфхак 4. Теплі грядки

Як використовувати падалицю / Фото: pinterest
Як використовувати падалицю / Фото: pinterest

Падалицю можна використовувати в якості обігріву для майбутніх сходів. Органіка не гниє в компостній кучі, віддаючи тепло на вітер, а гріє і заодно живить майбутні рослини. Нижні шари теплої грядки, перегниваючи природним чином, стають біопаливом. В результаті у такий грунт можна буде висаджувати рослини на два-три тижні раніше, ніж на звичайні грядки. На місці майбутньої грядки риється траншея глибиною 1-1,5 лопати, на дно викладається падалиця з іншою органікою, а зверху все застилається травою і засипається землею. І не забудьте про розкислення грунту.

  • Лайфхак 5. Складування опаду

Як використовувати падалицю / Фото: pinterest
Як використовувати падалицю / Фото: pinterest

У тому випадку, якщо яблук занадто багато, компостні ями заповнені і грядки підготовлені, можна зробити запас на майбутні роки або ж під посадку баштанних. Копається велика яма, заповнюється яблуками, як і компостні ями, зверху засипається землею. А наступного року тут можна висадити кабачки, гарбузи, патисони – вони люблять такий грунт, і хороший урожай вам гарантований.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як доглядати за малиною після плодоношення.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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