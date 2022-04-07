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Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 веселих ідей з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 квітня, 13:26
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Квіткові лайфхаки: дивіться, як з мотлоху зробити красу на присадибній ділянці
Як зробити оригінальні клумби для квітів
Як зробити оригінальні клумби для квітів / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Не поспішайте позбуватися мотлоху – подаруйте йому друге життя, а він, у свою чергу, дасть притулок квітам, освіжить декор на вашій дачі або в палісаднику біля будинку і подарує гарний настрій. Ми зібрали кілька цікавих ідей, як зробити клумби для рослин із речей, які вам вже не потрібні і готувалися на звалище.

Як зробити клумби власноруч: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сад у валізі

Як зробити клумбу у валізі
Як зробити клумбу у валізі / Фото: Pinterest

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Стара продірявлена валіза ще послужить підставкою для мінісаду, поки не згниє зовсім, але це буде ще нескоро. На дно не забудьте насипати дренаж, потім шар грунту і висадіть квіти – клумба готова.

  • Лайфхак 2. Парасолька змінила кваліфікацію

Як зробити клумбу із парасольки
Як зробити клумбу із парасольки / Фото: Pinterest

І тепер захищатиме вас не від дощу, а від нудного пейзажу. А вода тепер буде на неї литися зі зворотного боку. Переверніть, наповніть землею, посадіть квіти і вставте на видному місці за вікном.

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  • Лайфхак 3. Рояль в кущах зазвучить по-іншому

Як зробити клумбу для квітів у роялі
Як зробити клумбу для квітів у роялі / Фото: Pinterest

Точніше сказати, не зазвучить, а заграє новими фарбами. Якщо старий інструмент своє вже відіграв, надайте йому шанс служити красі в іншій ролі. Тепер його амплуа – лугові сонати і квіткові фуги.

  • Лайфхак 4. Сон в літню ніч

Клумба для квітів у ліжку
Клумба для квітів у ліжку / Фото: Pinterest

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Або безсоння для квіткаря-фантазера. Саме така назва проситься в рамочку під цю композицію на дачній ділянці. Щоб ліжко не вросло в пухкий грунт, його ніжки можна поставити в квіткові горщики – так вони вдало впишуться в загальний декор.

  • Лайфхак 5. Наступна зупинка – квіткова галявина

Клумба у старому авто
Клумба у старому авто / Фото: Pinterest

Це ретро-авто відслужило свій строк на дорогах, але ще стане в нагоді у саду. Техніка здатна вдало вписатися в природу і на контрасті підкреслити її красу і первозданність.

Раніше ми розповідали, як спорудити садові арки: ТОП-12 варіантів конструкцій з фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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