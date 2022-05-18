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Як позбутися слимаків на городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 травня, 18:12
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Існує багато найпростіших способів захистити свій урожай від слимаків на ділянці.
Як боротися зі слимаками
Як боротися зі слимаками / Фото: Unsplash

Незважаючи на повільність і неповороткість, слимаки є серйозними шкідниками на ділянці, здатними знищити значні запаси культурних насаджень та врожаю .

Як позбутися слимаків на городі, та які є безпечні методи боротьби з ними, читайте у нашій статті.

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Перекопування землі

Регулярне перекопування руйнує кладки яєць слимаків / Фото: pinterest
Регулярне перекопування руйнує кладки яєць слимаків / Фото: pinterest

Якщо земля волога та родюча, то напевно сподобається слимакам. Вони живуть у ній і відкладають яйця на зиму . А тому, щоб позбутися більшої частини шкідників, слід регулярно перекопувати ґрунт, особливо восени, щоб слимаки не могли перезимувати.

Прополка бур'янів

Бур'яни шкодять не лише культурам, заглушаючи їх, а й є захистом для слимаків. Густі зарості бур'янів створюють тінь і вологу , яку полюбляють слимаки і добре розмножуються у такому середовищі. Щоб позбутися їх, важливо регулярно прополювати бур'яни та розпушувати ґрунт.

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Прибирання ділянки

Камені, колоди, старі дошки, скошена трава й опале листя – ще одна улюблена територія мешкання шкідників. Не накопичуйте сміття на ділянці , не складуйте дошки від розібраного паркану або сараю, спалюйте або викидайте відразу, інакше незабаром під ними заведуться слимаки.

Висаджування рослин

Потрібно правильно висаджувати рослини / Фото: pinterest
Потрібно правильно висаджувати рослини / Фото: pinterest

Зелень та капуста – улюблені овочі слимаків . Вони харчуються і живуть під широким листям. Важливо зробити дистанцію між рослинами такою, щоб було менше вологих і тінистих ділянок між ними. Чим більше повітря і світла потраплятиме у міжряддя, тим менше бажання у слимаків тут затримуватися.

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Помірний полив

Поливаючи город, намагайтеся не перестаратися, щоб не створювати сприятливих умов життя слимакам. Вони погано ростуть і розмножуються у сухому ґрунті. З цієї точки зору поливати город краще вранці – так рослини встигнуть увібрати необхідну вологу, а надлишки висушить денне сонце. А ось вечірній полив буде доречним для слимаків, які вибираються на харчування вночі.

Механічні відлякувачі

Слимаки не люблять шорсткий ґрунт / Фото: pinterest
Слимаки не люблять шорсткий ґрунт / Фото: pinterest

Черевце шкідника чутливе до шорсткої та гострої поверхні. Посипте землю сухим пористим матеріалом , гострим гравієм, золою, хвоєю. У цьому випадку слимакам буде складно повзати. Інший варіант – обгородити рослини устромленими в землю пластиковими обідками з широкими відігнутими краями.

Пастка для слимаків

Улюблені місця скупчення слимаків можна обернути проти них. Збудуйте пастку у вигляді перевернутої колоди або широкої дошки, а вранці вирушайте на полювання та знищуйте паразитів.

Приманка у склянці

Слимаки збираються на пиво / Фото: pinterest
Слимаки збираються на пиво / Фото: pinterest

Вкопайте у кількох місцях на грядці одноразові стаканчики так, щоб їхній край був нарівні із землею . Потім на ніч влийте у кожну склянку трохи пива, сиропу, соку або компоту. Слимаки це люблять і сповзуться на запах. А вранці можете збирати урожай.

Раніше ми розповідали, як виростити троянду в картоплі. Також дізнайтесь, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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