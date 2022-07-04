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Як позбутися жука короїда: поради дачникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 липня, 15:26
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Якщо вчасно не вжити заходів, цей дрібний шкідник здатний знищити і сад, і будинок, і господарські споруди.
Як позбутися короїда
Як позбутися короїда / Фото: Колаж: Сьогодні

Дачникам постійно доводиться боротися з різними шкідниками на ділянці, які претендують на врожай у саду та городі. Але є комахи більш страшні, здатні не лише знищити цілий сад , але ще й посягнути на будинок людини. Мова про жука короїда.

Назва жука говорить сама за себе. Ці дрібні комахи сімейства довгоносиків досягають розмірів не більше 1-1,5 см. Але шкоди завдають незрівнянно багато. Короїд у саду дуже небезпечний оскільки псує і молоді, і дорослі дерева, а також дерев'яні споруди. Він живе під корою, прогризаючи всередині дерева візерунчасті нори та ходи, де самки відкладають яйця. Личинки, що з'явилися з них, харчуються соками і тканинами дерева, продовжуючи руйнувати його зсередини.

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Як боротися з короїдом? Про способи профілактики та знищення жука читайте у нашій статті. Народні засоби захищають та лікують порізи, надрізи, тріщини, морозобоїни та інші ушкодження на деревах, через які короїди можуть потрапити усередину.

Як позбутися жука короїда: лайфхаки

  • Візьміть за правило регулярно оглядати дерева в саду, щоб не пропустити початок зараження короїдом.
  • Якщо ви виявили на корі маленькі округлі дірочки – місця проникнення жуків, потрібно очистити і зрізати частину кори, щоб зрозуміти, наскільки глибоко проник короїд у дерево. А потім дістатися до його ходів та личинок і вичистити їх.
    Сліди життєдіяльності короїду у саду / Фото: pixabay
    Сліди життєдіяльності короїду у саду / Фото: pixabay
  • Також можна знищити короїда металевим дротом , пустивши його по ходах, які прогриз жук у дереві.
  • Потім слід обробити уражене дерево захисними інсектицидними препаратами , які проникають у деревину та труять короїда.
  • Після того як ви вичистили рану, потрібно її знезаразити і закласти садовим варом . Розтопіть 600 г парафіну, додайте 300 г подрібненої каніфолі, доведіть суміш до кипіння, додайте 200 г олії та кип'ятіть склад протягом 10 хвилин.
    Обробіть дерева садовим варом / Фото: pinterest
    Обробіть дерева садовим варом / Фото: pinterest
  • З метою профілактики від короїду рекомендується також регулярно обприскувати дерева інсектицидами . Через деякий час препарати, нанесені на кору дерева, втрачають силу.
  • Однак, якщо отворів на дереві багато, при цьому стовбур унизу посипаний буровим борошном, а кора відпадає шматками, краще спиляти та спалити заражене дерево , щоб короїди не поширилися по всьому саду.
  • Щоб захистити дерева від короїдів, можна обмазувати стовбури та основи скелетних гілок. сумішшю глини з перегноєм .
  • Намагайтеся всіляко залучати до саду птахів , особливо дятлів, які допомагають знищувати шкідників. Розвішуйте годівниці, підгодовуйте птахів узимку.
    Залучайте дятлів до саду / Фото: pixabay
    Залучайте дятлів до саду / Фото: pixabay
  • Ще один дієвий спосіб боротьби зі шкідниками – колоди-пастки . На початку сезону вегетації потрібно по всій ділянці розкласти розпиляні на цурки частини стовбура. Протягом літа їх заселяють короїди, а восени ці шматки та колоди спалюють разом із усіма жуками, яйцями, коконами та личинками.
    Робіть пастки у саду / Фото: pinterest
    Робіть пастки у саду / Фото: pinterest
  • Також важливо проводити регулярні гігієнічні та санітарні заходи у саду : обрізання обморожених, хворих та сухих гілок, в яких можуть оселитися короїди, чищення кори, знезараження та загортання ран і морозобоїн, побілку штамбів та основ скелетних гілок.
  • Наприкінці сезону також важливо провести роботи в саду : зібрати та спалити рослинні рештки після листопада, перекопати ґрунт у приствольних колах, мульчувати прикореневе коло.

Раніше ми ділилися дачними хитрощами, як врятувати помідори від шкідників. Також публікували поради, як використовувати мило на городі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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