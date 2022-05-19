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Як ефективно боротися з бур'янами: поради дачникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 травня, 11:15
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Спойлер: боротьба з бур'янами набагато простіша, поки вони ще не виросли
Як боротися з сорняками
Як боротися з сорняками / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Робота в саду та городі могла би приносити набагато більше задоволення, якщо би не відволікала на багато неприємних речей. Одна з них – боротьба з бур'янами. Вона забирає сили, час, енергію і далеко не завжди виходить ефективною, тому що бур'яни мають властивість повертатися на вихідні позиції з подвоєним ентузіазмом.

Раніше ми вже розповідали, як боротися з уже вирослими бур'янами на ділянці. А сьогодні поговоримо про те, як попередити появу небажаної рослинності в саду і городі.

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Головна хитрість у війні з бур'янами – почати їх викорінювати якомога раніше, до того, як вони розростуться і наберуть сили. А ще краще – до моменту їхньої появи, тобто діяти на випередження.

Як боротися з бур'янами: лайфхаки

  • Не копайте часто

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

Помилково вважати, що що частіше ви скопаєте ділянку, то корисніше для рослин. У ґрунті знаходиться безліч насіння, спор і кореневищ бур'янів. Глибоко в землі ці зачатки рослин можуть довго зберігатися, не проростаючи. Але потрапляючи у верхні шари ґрунту після копання, вони активізуються і починають рости. А тому перекопування ділянки без особливої потреби лише додає вам роботи.

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  • Впорядковуйте всю ділянку

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

Навіть якщо в поточному сезоні ви вирішили не використовувати якусь ділянку саду або городу під посадку, важливо все одно тримати її в порядку і боротися з бур'янами. Тоді згодом вона не стане джерелом бур'янів.

  • Не тримайте землю довго без посадки

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

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Перекопану землю слід якомога швидше заселяти насінням, розсадою і саджанцями. Якщо ви вирішили дати ґрунту відпочити, слід накрити його чорним непрозорим поліетиленом, листами руберойду, шиферу або, в крайньому випадку, простою газетою. Це зменшить потрапляння на поверхню землі сонячних променів, які саме і стимулюють зростання сплячих бур'янів.

  • Практикуйте мульчування

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами / Фото: Pinterest

Існує великий вибір матеріалів, які можна використовувати для мульчі: наприклад, подрібнена кора хвойних дерев, тирса, торф тощо. Мульча добре затримує небажану рослинність, а ще затримує вологу в ґрунті. Мульчу розташовують між корисними рослинами, залишаючи ґрунт під ними чистим.

  • Правильно готуйте компост

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

Коли готуєте компост для майбутнього добрива, важливо витримати температуру всередині маси, що перегниває, від 60-70 °С. Це дозволить повністю знищити насіння і спори бур'янів у складі добрива.

  • Поливайте рослини локально

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

Важливо проводити локальний полив культурних рослин. Потрібно поливати не всю ділянку, а лише самі рослини під корінь. Так ви і воду економите, і позбавляєте бур'яни вологи.

  • Дотримуйтесь мінімальної дистанції

Як не допустити появи бур'янів
Як не допустити появи бур'янів / Фото: Unsplash

При посіві та посадці намагайтеся дотримуватися мінімально допустимої відстані між рослинами, яка їм рекомендована, і не збільшуйте вільний простір, який можуть уподобати бур'яни.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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