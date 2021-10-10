Як обрізати виноград восени і підготувати до зими

Якщо правильно обрізати виноградні лози, то наступного року ви отримаєте більш багатий і смачний урожай.

Як підготувати виноград до зимівлі / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збору врожаю винограду настає час обрізки кущів. Ця витка рослина, якщо забути її вкоротити, здатна видертися так високо, що ягід можна і не дістати. А ось за короткими молодими лозами набагато легше доглядати протягом усього сезону, а потім і збирати врожай.

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Крім того, правильна обрізка кущів дозволяє отримувати набагато більше грон, покращує смак і розмір винограду. На кущі залишається кілька сильних плодоносних пагонів, які добре провітрюються й освітлюються сонцем.

Справа в тому, що виноград за своєю природою утворює пагонів і грон більше, ніж здатен забезпечити повноцінним харчуванням. І якщо його не обрізати, то гілки будуть подовжуватися, а ягоди подрібнішають.

Що потрібно робити з виноградом восени, як правильно його обрізати і формувати кущі, як готувати лозу до зимівлі, дізнайтеся в наших лайфхаках.

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Як обрізати виноград: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли обрізати виноград

Як обрізати виноград / Фото: pinterest

Обрізання кущів слід проводити восени після збирання врожаю. Але не водночас із тим, як ви знімаєте ягоди з куща, а через 1-2 тижні . Це робиться для того, щоб рослина встигла трохи відновитися після плодоношення і набратися сил перед зимівлею. Найкраще дочекатися, щоб опало листя – так воно не заважатиме, і вам буде краще видно весь кущ.

Лайфхак 2. Як обрізати виноград

Як обрізати виноград / Фото: pinterest

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Формування куща винограду починається знизу. Обрізка має проводитися гострим секатором – так рослина буде менше травмуватися і швидше загоюватися. Спочатку забираються всі листя, пасинки і кволі паростки. Потім на кожному старому рукаві вибираються два найбільш сильних і товстих пагони, з яких будуть сформовані сучок заміщення і плодова стрілка . Сучок заміщення має розташовуватися нижче, ніж плодова лоза. На ньому залишають 3-4 бруньки. А саму лозу потрібно завжди обрізати з одного боку від куща. Інші лози відсікаються.

Лайфхак 3. Скільки бруньок залишати

Як обрізати виноград / Фото: pinterest

Під час обрізки куща на кожній плодової гілці потрібно залишати певну кількість бруньок. Плюс залишають 1-2 запасних бруньки на випадок вимерзання або випрівання винограду. Число бруньок залежить від товщини пагона:

якщо діаметр лози становить 5 мм, на ній потрібно залишити 5 бруньок, а решту гілку зрізати; діаметр 6 мм – 5-6 бруньок; діаметр 7 мм – 7-8 бруньок; діаметр 8 мм – 8-9 бруньок; діаметр 9 мм – 9-11 бруньок; діаметр 10 мм – 11-13 бруньок; діаметр 11 мм – 12-14 бруньок; діаметр 12 мм – 13-15 бруньок.

Лайфхак 4. Як підготувати виноград до зимівлі

Як обрізати виноград / Фото: pinterest

Після обрізки на кущі залишаються найпотужніші багаторічні стовбури, на яких формуються рукава з бруньками, з яких наступного літа виростуть нові лози і плодові кисті. Гілки, що залишилися, відв'язують і знімають зі шпалери, укладають на землю в бік зростання лози, фіксують і накривають гілками, сухим листям, а зверху – плівкою або брезентом і по краях притискають камінням. Таке укриття не дасть кущу замерзнути в мороз, а під час дощу і відлиги вода не намочить лозу, і вона за зиму не запріє.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

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