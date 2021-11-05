Як підготувати дерева до зими і чи потрібно їх білити

Осіння обробка стовбурів дерев допоможе їм краще перезимувати і бути підготовленими до весняного руху соку.

Як підготувати дерева до зими / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб дерева легше пережили зиму, їм не були страшні гризуни та шкідники, а також сонячні промені, морози, вітер, перепади температури, важливо провести підготовчі роботи восени .

Коли найкраще білити стовбури – восени чи навесні ? Які дерева у саду можна білити? Як правильно обробляти фруктові дерева? Ці та інші поради читайте у наших лайфхаках.

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Як готувати дерева до зими: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли білити

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Вважається, що за зиму практично всю побілку змиє снігом та дощем. Але саме обробка дерев на зиму особливо важлива . Вона захищає ствол від промерзання, морозобоїн, зайців та мишей, а також від опіків, які можуть спровокувати відбиті від снігу сонячні промені. А ось навесні слід оновити осінню побілку.

Лайфхак 2. Як підготувати стовбури до побілки

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

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Перш ніж приступити безпосередньо до побілки, дерева важливо підготувати. Потрібно очистити стару кору, зняти лишайник, мох , щоб стовбур по можливості був чистим і гладким, а разом із корою видаляються хвороби та личинки шкідників, що влаштувалися на зимівлю. Це можна робити ножем чи ножівкою, будівельним шпателем, металевою щіткою.

Лайфхак 3. Які дерева білити

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Однозначно білити потрібно зрілі та старі фруктові дерева , особливо з проблемними стовбурами. А от молоді саджанці гірше переносять вапно, тому для захисту з першої ж зими їх краще обробляти глиною.

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Лайфхак 4. Як білити дерева

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Побілку можна робити спеціальною фарбою, що продається в магазинах, або вапном. Вапно гаситься і розмішується водою за кілька годин до побілки. На 1 кг порошкового або шматкового вапна береться 2 л води. Вапно поступово додається у воду і розмішується дерев'яною палицею до однорідної маси. Потім розчин вапна наноситься на стовбури малярським пензлем у два шари. Важливо білити не лише штамби та великі скелетні гілки, але також ретельно обробити розвилки нижніх гілок, де накопичується волога.

Лайфхак 5. Обмазування глиною

Замість вапна можна використовувати глину. Глиняна обмазка також захистить від квіткоїда, який виходить з ґрунту на початку весни і відкладає яйця у бруньки, що іще не розпустилися. Глину розводять водою до кашоподібної консистенції. Потім широким пензлем або просто рукою набирають глину і обмазують дерево знизу вгору, щоб не пошкодити бруньки. Краще зробити 2-3 рази, почекавши, щоб підсохнув кожен шар.

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